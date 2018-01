Una joven fue hallada muerta y confirmaron que fue abusada sexualmente

Foto 1/2 Foto 2/2

Una joven de 16 años fue encontrada violada y asesinada en una habitación de un inquilinato ubicado en el barrio capitalino San Marcos. Por el hecho continúan detenidos tres mujeres y tres hombres, de nacionalidad brasileña. Entre ellos está quien sería la pareja de la adolescente y supuesto principal autor del salvaje hecho.



Irina Daiana López tenía 16 años, y fue hallada sin vida y con signos de haber sido abusada sexualmente.



Por el hecho continuaban detenidos tres hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad brasileña, quienes habrían participado de una "ronda tragos" el día del crimen de la muchacha.



El principal sospechoso fue identificado como Wenderson de 22, quien habría manifestado ante las autoridades policiales haber sido el autor del hecho y pidió desligar de responsabilidades a los demás detenidos. Sin embargo, hasta tanto presten declaración y se tenga un informe completo de la autopsia del cuerpo del cadáver de Irina, continuarán en la comisaría Séptima.



Se trata de Macedo de Souza de 23, Silva Jr de 23 años, una mujer de apellido De Jesús Santana de 27, una muchacha De Macedo de 23 y otra, también apellidada De Macedo de 36. Sin embargo el único que prestó declaración fue un joven de 29, argentino, de apellido Rodríguez, quien recuperó la libertad.



Continúa en materia investigativa conocer como se dieron los hechos que llevaron a la muerte de la jovencita que fue mamá hace seis meses, motivo por el cual tenía una cirugía de cesárea, lo que pudo haberle producido un sangrado importante que la llevó a la muerte tras ser abusada.



La autopsia



"Fue confirmado el abuso y después habría sufrido un paro. La hipótesis más fuerte es que fueron varios los autores" apuntó extraoficialmente una fuente cercana al caso, ya que el informe de la autopsia médico legal no se conoció todavía.



"Todos seguirán detenidos hasta que se compruebe o no su responsabilidad en el hecho" agregó la voz oficial, de acuerdo a lo publicado por Corrientes Hoy.



HIPÓTESIS PRINCIPAL

Según indica diario Época, De Souza Bacellar es el novio de la joven, a quien detuvieron momentos antes de tomar un colectivo de larga distancia en la terminal de ómnibus de Corrientes.



"Un policía vio cuando uno de los muchachos pasó frente al Destacamento (Honduras y avenida La Paz) con su brazo ensangrentado. Le preguntó que pasó y al no saber qué responder quedó demorado. Luego llevó su declaración al inquilinato y encontraron al cuerpo sin vida de la muchacha", señala el medio.



"Al llegar la Policía al lugar, los mismos vecinos contaron que ´un tal Souza´ se escapó corriendo y dijo que se iba a la terminal".



Fue entonces que los efectivos implementaron un operativo cerrojo y lograron demorarlo antes de subir a un colectivo.



"El muchacho, pareja de la joven y sospechado de haber sido el autor material del asesinato, tenía sangre en su billetera y en parte de su pantalón", explican.