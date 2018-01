La estrategia de defensa de Nahir: Habla de cocaína y de sus facultades mentales

Policiales Revelan otro hecho policial que protagonizó Nahir Galarza hace algunos años

Nahir Galarza, de 19 años, admitió el pasado viernes, haber disparado en dos ocasiones el arma reglamentaria de su padre para asesinar de dos disparos y en la calle a su novio, Fernando Pastorizzo de 20 años. El crimen ocurrido en Gualeguaychú conmovió al país y la joven fue trasladada ayer, a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde quedará alojada por 60 días, según lo dispuso el juez Biré, tras la audiencia de imputación.Al respecto, recordó que el Código Penal considera que "existe relación de pareja hayan o no convivido", aunque dijo que establecerá fehacientemente cuál era el vínculo una vez que se realice el peritaje de los celulares de ambos jóvenes.Acerca del móvil del crimen, Rondoni Caffa dijo que "no hay denuncias de violencia de género" por parte de la joven, pero "hay una amiga de ella que dice que la había golpeado y amigos de él que dicen que él era víctima de violencia por parte de ella".No obstante y en la contracara de la historia, surgieron declaraciones del padre de Nahir Galarza quien dijo que el joven asesinado la "hostigaba y golpeaba".Los amigos de ambos también declararon que había fotos de ellos golpeados, por lo que esas imágenes también podrían ser rescatadas de los teléfonos.Sobre la confesión de la joven, el fiscal dijo que "manifestó que no tenía una relación de pareja, que reconocía la autoría, que había efectuado los dos disparos, muy brevemente comentó cómo había sido el hecho, reconoció que era el arma de su padre, pero que su padre (que es un integrante de la Policía de Entre Ríos) no tenía nada que ver".El funcionario judicial consideró inusual la inmediatez con la que la jovenAntes de que la joven quedara detenida, el fiscal dijo que ya le habían acercado el dato de que Nahir, había sido vista cerca del lugar del crimen e incluso, dijo que sospechaban de su madre y por ese motivo sometieron a la mujer a un dermotest para ver si había disparado algún arma.En tanto, Víctor Rebossio, el abogado defensor de la joven con prisión preventiva, realizó nuevas revelaciones que delinearían su estrategia para lograr una morigeración en la pena a la que podría ser eventualmente, condenada Nahir Galarza."Estamos en presencia de una persona inocente que está presa y tendrá muchas explicaciones que dar", resaltó el abogado en referencia a la joven detenida por disparar contra su novio."Por lo pronto, podemos decir que son conductas anómalas, que ellos (por Nahir y Fernando), estaban inmersos en un torbellino de sucesos. Seguramente, tiene que un poco tiene que ver la cocaína, pero hay testimonios de que se prodigaban violencia; yo puedo decir, hasta recíprocamente, y estas conductas anómalas, terminaron de la peor manera", resaltó el abogado de la joven que confesó el crimen.Nahir y Fernando "se encontraban, intercambiaban sus pasiones, y eso pasó el día 29. Esa noche estuvieron en la casa de él, luego en la casa de ella, y hubo gente que pudo verlos cómo discutían. Y termina todo con un par de disparos, en la calle"."En la audiencia, advertí que estamos ante una persona inocente. Hay que determinar las acciones y reacciones. Si te mato a palos, hay que ver si se tiene una pistola cerca, cuál es la reacción", sostuvo el abogado defensor."A Nahir la mataban a palos. Incluso sus amigas le han pegado al chico para que deje de pegarle. Los celulares en este caso son contundentes", finalizó el abogado."Cuando no haya más pruebas que producir, creo que sería caprichoso negar la prisión domiciliaria, cosa que ya solicitamos", había indicado Rebossio.Al ser consultado por la estrategia defensiva para su representada, Nahir Galarza, se constituirá en la línea de la emoción violenta, o la legítima defensa,que podría buscar establecer "hasta la inhabilitación por la morbosa alteración de sus facultades mentales que le impedían comprender la criminalidad del acto y de sus acciones, como está escrito en el Código Penal", dijo el abogado y aclaró que "eso también está establecido porque no cualquier homicida se va a ser pasar por loco, pero los penalistas solemos decir: `ni tan pelado, ni tan peludo´", concluyó el letrado.