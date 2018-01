Revelan otro hecho policial que protagonizó Nahir Galarza hace algunos años

Policiales Permanecerá detenida durante 60 días la joven acusada de matar a su novio

Cuando Nahir Galarza todavía era una de las estudiantes de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade de Gualeguaychú, pero cuando contestó las preguntas sobre qué le había ocurrido empezaron los cuestionamientos.. Indicó que luego de eso no se acordaba de más nada hasta que cerca de las 21 horas despertó tirada en un terreno baldío por la zona norte de Gualeguaychú, cerca de un hipermercado.El médico de Policía no constató lesiones ni marcas de ningún tipo sobre la piel y el fiscal que realizó la investigación no pudo acreditar la veracidad de lo denunciado; y, nunca se pudo comprobar nada de lo que la joven contó y, sin medir las consecuencias de lo que generó. Pero hoy, con lo públicamente conocido, esta historia de la que fue protagonista Nahir Galarza sale a la luz y marca en parte su perfil.Ella está alojada en la Comisaría del Menor y la Mujer y permanecerá en ese lugar hasta el inicio del juicio. En febrero, luego de que finalice la feria judicial, será sometida a las pericias psicológicas psiquiátricas que serán claves para detallar su personalidad y si está en condiciones para enfrentar un juicio oral por el crimen de su ex novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido el pasado viernes a la madrugada en Gualeguaychú.