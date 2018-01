Afirman que Fernando Pastorizzo "estaba enamorado" pero "cansado de los golpes"

Policiales Permanecerá detenida durante 60 días la joven acusada de matar a su novio

Sociedad Causa polémica una foto de la joven que asesinó a su ex novio en Gualeguaychú

"Muchas veces hay agresiones que no se denuncian porque se hacen desde una mujer a un varón y los policías se te ríen en la cara", sostuvieron amigos de Fernando Pastorizzo, el joven que hoy cumpliría 21 años y que fue asesinado el pasado viernes por su ex novia, Nahir Galarza, a quien el juez le dictó ayer 60 días de prisión domiciliaria."Él estaba enamorado de ella, la quería un montón, pero ahora estaba cansado", manifestaron.Uno de ellos contó que "yo lo conozco desde los cuatro años. Hicimos toda la primaria y secundaria juntos. Me sorprendió, no me lo esperaba. Él nunca me contó lo que pasaba, era muy reservado, hablábamos de salidas y otras cosas. Lo que sé es que los padres de él no sabían mucho."Yo compartí la secundaria con él, sabía que salía con esta chica. Nosotros éramos un grupo de cuatro amigos, que estábamos siempre juntos.y él nunca le hizo nada, es más yo me metía a separarlos porque era mucho, lo c. . . .a palos, pero Él la quería un montón.Nosotros íbamos al boliche y ella llegaba y se lo llevaba, siempre terminaban juntos. Era llegar y a la media hora él se iba. Se iba con ella", relató otro de los jóvenes.Y continuó: "pasa que él la quería, cuando vos estás enamorado de alguien no te vas a imaginar que te haga una cosa así. Él estaba enamorado, pero también últimamente estaba cansado., expresó el joven casi al unísono con sus dos amigos.Tras la marcha encabezada por Gustavo, papá del joven asesinado, la familia emitió un comunicado público mientras designa abogado que se conocería este miércoles, en el día de su cumpleaños.Los padres y hermanos de Fernando Pastorizzo emitieron un comunicado a través de las redes sociales, donde dejan en claro que no harán notas en los medios periodísticos para resguardar el duro momento que atraviesan, y que se potencia con la llegada del cumpleaños N° 21 que Fernando no podrá celebrar este miércoles 3 de enero.