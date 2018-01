Reclaman por una mujer y su hijo desaparecidos desde el 18 de diciembre

El pasado lunes 18 de diciembre Daniel Ramírez llevó a su pequeño hijo de dos años al hospital de Concepción del Uruguay y esa fue la última vez que los vieron a ambos. Desde entonces nada se sabe de la mujer de 31 años ni de su pequeño hijo de dos años.A dieciséis días del hecho, se desconoce dónde pueden estar, que ha sido de ellos. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Martínez Uncal, pero hasta el momento no han trascendido novedades al respecto.Ayer por la tarde sus familiares y vecinos preocupados por la situación, repartieron volantes en el mástil de la plaza Ramírez para movilizar la búsqueda, que hasta el momento ha arrojado "0 resultado", como dijo uno de sus hermanos.. Así lo manifestaron Daniel y Carlos Saúl Ramírez hermanos de la joven.-¿Conocen los motivos por los que Daniela puede haberse ido de su casa?-Daniel Ramírez: los motivos en sí no los tenemos certeramente. Fue muy sorpresivo para nosotros. Nos enteramos ahora que con su marido tenían algunas desavenencias, pero nada grave. Cosas cotidianas.-¿Hablaban con ella, les comentaba sus problemas?- D.R.: No, nos veíamos poco. Ella tiene su familia y yo la mía.- ¿Es verdad que es esposa de un pastor evangélico?- Carlos Saúl Ramírez: No. Su marido es, igual que ella, es feligrés de la Iglesia Camino Nuevo ubicada cerca de la Avenida Uncal y el Camino para el Tránsito Pesado.-¿Cómo se enteró que Daniela se había ido? ¿Tiene idea de dónde puede estar?- C. S. R.: Me lo dijo mi hermano. La verdad es que yo soy hermano, pero desconozco porque se fue, ni donde puede estar. Ella tenía su familia y yo la mía. Lo raro es que todavía no se sabe nada, no hay ningún indicio.Con ellos se encontraba Ludmila Nichajew, joven vecina de la ciudad preocupada por la suerte de Daniela Ramírez y su pequeño, repartía volantes con el afán de movilizar la búsqueda."Estamos acá, en la peatonal entregando volantes - le comentó al diario- . También vendrán personas de colectivos que se dedican a la búsqueda de mujeres. Nosotros somos simplemente vecinos de la ciudad preocupados por estas desapariciones.Estamos planificando para después una marcha. Hay dos personas desaparecidas desde hace diez días y todavía no se sabe nada de ellas. Queremos que alguien nos diga cómo va la investigación".