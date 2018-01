El festejo de Año Nuevo dejó heridos y detenidos en Concepción del Uruguay

Conflictivas fueron algunas de las celebraciones que se desarrollaron en distintos ámbitos de la ciudad para iniciar este 2018. La Policía de Entre Ríos y el personal de guardia del Hospital Justo José de Urquiza, fueron quienes asistieron ante todos los conflictos.



Según informaron, en lo que respecta a los festejos realizados en el predio Multieventos de Concepción del Uruguay, el único inconveniente durante los festejos fue la descompensación de una menor que debió ser internada por el excesivo consumo de alcohol.

El hecho desafortunado ocurrió en la noche de ayer durante la fiesta de fin de año. La joven necesitó ser trasladada hacía el centro de salud local, donde permanece internada.

Allí todo transcurría con normalidad, hasta que una joven bebió de más y resultó internada bajo un coma alcohólico. Afortunadamente fue trasladada con rapidez en una de las ambulancias que estaban en el lugar hacía el Hospital Justo José de Urquiza.

En tal sentido, Iván Ocampo, Cristian Bonato y Luciano Rodríguez, coordinadores del Consejo Municipal de la Juventud estuvieron este lunes 1 de enero al mediodía en el Hospital Urquiza para interiorizarse del estado de salud de la menor, siendo informados por los médicos que se encontraba sedada en una sala común y en observación, pero que su cuadro no era grave.



Cuatro heridos en el Puerto

Dentro de los inconvenientes que tuvieron que enfrentar en los festejos de año nuevo, la policía debió intervernir en la zona del puerto, donde cuatro jóvenes resultaron heridos con armas blancas.

Según indicaron en la zona había "una gran conglomeración de jóvenes no solo en vehículos sino, también peatones". "Debido a la gran cantidad y a diferencias hubieron al menos tres peleas, de las cuales llamaron al comando y tuvimos que intervenir" continuó "hubo menores con heridas punzo cortantes, cuatro en total" finalizó. Ninguno de los hechos fue de gravedad.



Los detenidos

En el marco de los festejos, personal de la Sección Judiciales debió intervenir dando cumplimiento a un mandamiento emitido por el Juzgado de Garantías Nº 2 a cargo de Melisa Ríos, en relación a una causa de violencia de género, y realizaron un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Dra. Ratto, entre sus pares España y Alem, donde se efectuó la detención de un individuo de 22 años. Posteriormente fue trasladado a Alcaldía de Comisaría Primera donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, mediante un llamado a la Sala del Comando Radioeléctrico, personal de Comisaría Segunda tomó conocimiento de una situación de violencia familiar en una vivienda en barrio San Vicente. Ya en el lugar los uniformados se entrevistaron con su propietaria, de 44 años, que manifestaba que su pareja la habría amenazado e intentado golpearla debiendo intervenir su hijo de 21 años.Posteriormente se entrevistaron con el individuo, quien se encontraba aparentemente bajo efectos del alcohol, quien ante la presencia policial volvió a amenazar a su esposa. Lo sucedió fue informado a la Justicia y hombre quedó detenido



Peleas

En horas de la madrugada, personal de Comisaría Tercera intervino a raíz de un problema entre vecinos en la zona de Pablo Lorentz y 25 de Mayo, ya el lugar intentaron calmar la situación. No obstante dos mujeres de 41 y 15 años (madre e hija), continuaron las agresiones haciendo caso omiso a las advertencias de los uniformados.

Ante ello los uniformados procedieron a detenerlas, y trasladarlas a la Comisaría de la Mujer, donde la mayor de ellas permaneció alojada por desorden en la vía pública, mientras que la menor fue entregada a su progenitor. (La Calle)