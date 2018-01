Un nene está grave tras ser atropellado por dos "motochorros"

que huían después de intentar robar una mochila a una mujer y al escuchar el ruido de dos petardos que creyeron que eran balazos, en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió ayer, cerca de las 16, en la calle Los Jazmines al 6100, de esa localidad del municipio de San Martín, cuando el menor salió de su casa y cruzaba la calle para ir a comprar un jugo a un quiosco de la vereda de enfrente.





Según indicaron los voceros, a una cuadra del lugar dos ladrones que se movilizaban en una moto intentaron arrebatarle la mochila a una mujer, quien se resistió al robo y tironeó con los delincuentes.



En ese momento, unos chicos del lugar hicieron explotar dos petardos y los "motochorros" creyeron que eran disparos de arma de fuego, según comentó una vecina, por lo que sin robar nada escaparon a toda velocidad y en contramano, por la calle Los Jazmines.



En la desesperada huida, los delincuentes embistieron al niño, que salió arrojado unos quince metros y cayó sobre el asfalto, por lo que sufrió lesiones en el brazo derecho y el cráneo, como pudo observarse en las imágenes de una cámara de seguridad privada que registró el hecho.



Los delincuentes continuaron la marcha y doblaron en la esquina de esa cuadra, circulando por la calle Entre Ríos, por la que escaparon.



En tanto, las fuentes precisaron que el padre del menor, que trabaja de remisero y estaba en ese momento en su casa junto a su esposa, lo trasladó de urgencia al Hospital Bocalandro, donde fue estabilizado y luego llevado al Hospital de Niños de La Plata, ya que su tratamiento requería de un centro asistencial de mayor complejidad.



Sebastián, el padre del nene atropellado, aseguró que la policía "ya los tiene identificados" a los motochorros y que "son del barrio y ya tienen (registrada) la casa" (donde viven).



El hombre comentó en declaraciones a la prensa que el chico "estaba dentro de mi casa comiendo, sentado con nosotros, me pidió para comprar un jugo, le di y salió, y cuando yo estaba saliendo detrás de él vi al nene más chiquito que estaba corriendo y al otro tirado".



"Lo subí al auto y lo llevé al hospital Bocalandro donde le dieron las primeras atenciones y después lo trasladaron al hospital de La Plata", agregó

El hombre aseguró que su hijo nunca perdió la consciencia y que "me escucha cuando le hablo", y adelantó que "ya lo operaron de la clavícula y del brazo" y que confía en que su hijo "va a salir adelante".



El hombre contó que "a los 10 o 20 minutos" de estar en el hospital "me trajeron (las imágenes de) las cámaras y ya sabía todo, y después no hizo falta que averiguara porque vinieron y me dijeron quienes eran "los "motochorros".



Afirmó que los delincuentes "son conocidos del barrio", que están todo el día "molestando a la gente".



El nene permanecía internado en el Hospital de Niños platense, en coma farmacológico, ya que según un parte médico presentaba un cuadro crítico debido a un traumatismo encefalocraneano provocado por la embestida.



"El chico salía con la madre, pero se apresuró a cruzar la calle porque iban a comprar enfrente al quiosco", contó a la prensa Hilda, una vecina que vive en la cuadra y salió a la vereda apenas escuchó el ruido del accidente al canal de noticias TN.



En tanto, el abuelo del niño dijo al canal de noticias TN que cuando vio a su nieto pensó "que estaba muerto".



La mujer señaló que escuchó el impacto de la embestida y "la verdad que fue tremendo", a lo que agregó que cuando salió a mirar "el nene estaba tirado, inconsciente".



Según la mujer, "más tarde llegó la policía científica, estuvo (el intendente de San Martín, Gabriel) Katopodis en el hospital para ofrecerle a los familiares todo lo que necesiten. Los vecinos estamos mal, lo que queremos es justicia".



El episodio, que quedó filmado por cámaras de seguridad de una casa de la cuadra y de la municipalidad y se viralizó en las redes sociales, generó gran conmoción entre los vecinos que exigían justicia y la detención de los delincuentes que aún permanecían prófugos.



La causa fue designada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de San Martín, a cargo de Enrique Velazco Cerviño, quien ya ordenó las diligencias correspondientes para identificar a los "motochorros" que, por las imágenes y algunos testigos, serían dos jóvenes.



En principio, la causa fue caratulada por el fiscal del caso como "lesiones culposas agravadas por la fuga".