Una familia de Santa Elena perdió todas sus pertenencias en un incendio

Foto: Lamentable comienzo de año para una familia entrerriana Crédito: Oscar Cuenca

Un incendio consumió por completo la vivienda de una familia este lunes 1° de enero en Santa Elena. De acuerdo a la información brindada por la Jefatura policial de La Paz, las razones que originaron el fuego todavía se desconocen. "Se tratará de establecer por los peritos las causales que iniciaron el mismo", afirmaron al respecto.



El incendio se registró durante las primeras horas de este 2018 en barrio Martín García de Santa Elena, donde "el personal policial y de Bomberos Voluntarios de dicha localidad debió concurrir al apagado del foco ígneo generado en una casa propiedad de un vecino".



Si bien no se registraron heridos, "los daños fueron totales", informó la Policía.



Los damnificados pertenecen a la familia del suboficial de Policía Erardo Barozzi de Martín García oeste.



Al momento en que el fuego comenzó a consumir las pertenencias de la vivienda, el hombre se encontraba trabajando en el paraje rural El Solar, mientras que su esposa e hijos estaban en el interior de la vivienda, pero no pudieron controlar el fuego.



A pesar de que los esfuerzos no pudieron evitar la pérdida material total de la casa, Barozzi manifestó su agradecimiento total a los vecinos, a sus colegas policías y Bomberos Voluntarios por el trabajo realizado.



Se recibían donaciones para la familia afectada en la capilla de barrio Martín García de Santa Elena, ciudad ubicada en el norte entrerriano, en el departamento La Paz, a 145 kilómetros de la capital provincial.



Los interesados en colaborar, pueden comunicarse con el suboficial Barozzi al (03437) 15605518.