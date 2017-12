Motociclista chocó de atrás a un auto: "Habría ido a alta velocidad", se indicó

Un joven en moto impactó desde atrás a un auto Fiat Uno, en la noche de este viernes.Iván, el conductor del automóvil, mencionó aque sintió "el fuerte encontronazo", minutos después de salir de su casa paterna. "Me chocó de atrás. Aparentemente estaba huyendo de un control policial que había en la esquina, pasó en rojo, iba mirando para atrás y me chocó", dijo el joven.Estimó, por el impacto que recibió su auto, que "habría ido a alta velocidad".El motociclista fue derivado al hospital San Martin. "Tenía el brazo con cortes y creo que un fuerte golpe en la cabeza ya que no llevaba el casco puesto", aseguró.El conductor del auto no sufrió ninguna lesión.