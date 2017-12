Crimen en Gualeguaychú: el testimonio del remisero que encontró el cuerpo

Policiales Asesinaron a balazos a un joven en Gualeguaychú

Un nuevo crimen causa conmoción en la ciudad del sur entrerriano. Según se informó, ocurrió pasadas las 5 de la mañana de este viernes en calle General Paz entre Artigas y Pueyrredón, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 21 años de edad, identificado como Fernando Pastorizo."Vi una persona caída y otra a su lado", dijo el remiseroUn remisero que pasaba por el lugar fue quien encontró a Pastorizo herido de muerte y brindó a Radio Máxima su testimonio.Con la condición de preservar su identidad, por razones legales, el hombre precisó haber escuchado "un estruendo y vi a una persona caída y junto a ella a otra que aparentemente pensé que lo estaba ayudando. Cuando volví al lugar tras dejar a un pasajero que transportaba, esa segunda persona ya no estaba, sólo el joven herido".El remisero que encontró al joven muerto, relató que "iba con un pasajero hacia el barrio Tomás de Rocamora alrededor de las 5:15 de la mañana y al pasar por la entrada de calle General Paz, como venía con la ventana baja, pude escuchar un estruendo. Al recorrer unos metros más pude observar una moto caída y al lado un muchacho caído y otra persona agachada que supuestamente lo estaba ayudando. Después hice media cuadra más para dejar al pasajero que transportaba y regreso para ver si podía ser de alguna ayuda. Pensé que podría tratarse de un accidente o de una persona descompuesta, por eso volví".Asimismo el remisero explicó que "en ese momento me acerqué a la persona caída, le hablé y vi que movió la boca un par de veces, me pareció que estaba medio inconsciente y ahí llamé a la Jefatura de Policía. Ya no estaba en el lugar esa otra persona que había visto previamente junto al muchacho caído y no pude determinar si era un hombre o una mujer, porque a esa hora todavía estaba oscuro, pero al lado de la moto caída había dos cascos. Minutos después llegó la Policía y parecía que el joven aún tenía vida. Pero cuando la ambulancia llegó a los 20 minutos más o menos, ya había fallecido".Sobre este nuevo hecho de sangre, el Comisario Cristian Ormaechea, dijo que "tomamos conocimiento del hecho alrededor de las 5 y media de la mañana a raíz de un aviso de un remisero que acertó a pasar por la zona, y que observó a una persona caída al lado de una moto que presentaba el rostro ensangrentado. Lamentablemente cuando arribamos al lugar, la víctima estaba fallecida".Según el comisario Ormaechea, "se pudo establecer que el joven se conducía en la moto que estaba en el lugar y, en principio, presentaba un orificio de bala en la zona pectoral. El cuerpo fue trasladado a la Morgue donde en estos momentos se está llevando a cabo la autopsia, que establecerá las causas reales de la muerte de esta persona"."En estos momentos estamos trabajando en los peritajes y establecer cómo fueron las horas previas y los movimientos de la víctima. Asimismo estamos procurando tomar contacto con los familiares para tener un conocimiento de cuales eran la gente con la que este joven se relacionaba. Por el momento no podemos establecer el móvil de hecho pero estamos en plena investigación", agregó.Finalmente, se conoció que en el transcurso de la mañana, una joven se presentó en los Tribunales y se encuentra prestando declaración ante el Fiscal de turno, Sergio Rondoni Caffa, encargado de la causa judicial en curso.