Generó alarma la imagen de un presunto abuso en una pileta de Paraná

El cuidado con lo que se publica en las redes

Cómo actuar ante un presunto caso de abuso sexual

Ante la publicación que circuló en un grupo de la red social Facebook sobre unconsultó al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia para que informen cómo actuaron al respecto y desde el organismo brindaron recomendaciones sobre qué hacer si es testigo de una situación similar."Nos enviaron imágenes de capturas de pantallas de Facebook, donde se daba cuenta que una adolescente estaba siendo víctima de una situación bastante complicada por un adulto que no conocíamos., y el equipo de guardia del Copnaf y la subdirección de Protección Integral que trabaja específicamente la temática de abuso sexual,", detalló Ariel Villanueva, responsable de Restitución de Derechos del Copnaf al programa"Paralelamente, nos comunicamos con el defensor Maximiliano Benítez a cargo del Ministerio Público de la Defensa, y le planteamos nuestra preocupación en relación a las publicaciones que se desencadenaron como comentarios en esa página de Facebook. A las 21hs, se comunicó el defensor Fernández, quien, y nosotros trabajamos con el grupo familiar conviviente de esta adolescente", agregó.De acuerdo a lo que expuso Villanueva,, el cual se aclaróy se"Uno no cuestiona que este tipo de hecho generan indignación en la mayor parte de la sociedad, el tema es que", advirtió el titular de Restitución de Derechos del Copnaf.Ya que según indicó, los comentarios que circularon tras la publicación de la imagen, daban detalles de situaciones y nombres que no se podían corroborar y que,para ver si es viable que continúe la convivencia, sino que complejizan y agravan más la situación".que estaba cometiendo un hecho totalmente repudiable,agregó."Tal vez las personas que vieron la situación, no supieron cómo actuar y consideraron que lo más conveniente era publicarlo en una red social, pero", subrayó el funcionario provincial.En la oportunidad, el responsable de Restitución de Derechos del Copnaf recomendó que quien sea testigo de un presunto caso de abuso sexual, debe poner en conocimiento de la situación a alguna autoridad o al personal policial porque según remarcó, los distintos agentes que forman parte del Estado provincial han sido capacitados en lo que respecta al protocolo de abuso sexual. Y si la situación es grave, se debe de dar aviso a la comisaría más cercana, o al 911.Desde el Copnaf, también instaron a dar aviso a la línea 102, a los teléfonos del organismo; vía e-mail a guardia.linea102@gmail.com spicopnaf@Gmail.com o bien a través de Facebook Copnaf Entre Ríos, o a los organismos de protección comunitaria que se ubican en distintos barrios de Paraná."Recepcionamos informaciones que nos ayudan a comenzar una actuación de oficio, siempre con un criterio de resguardo, de protección para datos no sean filtrados donde no corresponden, de que no haya superposición de intervención de las distintas áreas", aclaró al respecto.