Murió un segundo obrero por la explosión en una cerealera cerca de Rosario

Paro

Un segundo operario de la empresa cerealera Cofco falleció anoche como consecuencia de las heridas que le provocó una fuerte explosión e incendio que se produjo el miércoles pasado en la planta que la firma de capitales posee en la localidad de Puerto General San Martín, a unos 25 kilómetros al norte de Rosario.La empresa y el fiscal de la causa Leandro Lucente dieron a conocer este viernes que el obrero fallecido tiene 42 años y su nombre es Juan Carlos Castillo, de 42 años. Suman dos los muertos por la fuerte explosión que se produjo el miércoles pasado al mediodía en una celda de la playa de camiones. Ese día falleció a causa de la detonación Ramón Giménez, de 61 años, y unas 20 personas resultaron heridas.Desde Cofco señalaron que "el empleado fallecido de Cofco International (este viernes) había sido hospitalizado en estado crítico y murió esta mañana" en el sanatorio Británico de Rosario."Nos entristece saber que hemos perdido a un segundo colega en este trágico accidente", apuntó el comunicado de Cofco, quien detalló que "siete personas permanecen hospitalizadas, de las cuales dos están siendo tratadas en la unidad de cuidados intensivos"."Los equipos de Cofco International están ayudando a los afectados y ofreciendo apoyo a las familias", agrega el documento. "Se inició una investigación sobre la causa del incidente y Cofco está cooperando con las autoridades locales".Después de la explosión todas las operaciones en la terminal de Puerto General San Martin fueron suspendidas. Todavía no se sabe cuándo se podrán reanudar. Además, el Sindicato de Trabajadores Aceiteros realiza un paro en reclamo de mejoras en las condiciones de seguridad de los trabajadores del sector."Lo que pasó con la explosión en una parte importante de Cofco -ex Nidera- en Puerto San Martín es responsabilidad de la empresa y de los ingenieros de seguridad e higiene laboral que no tomaron las medidas adecuadas ante un hecho que venía ocurriendo desde hace cuatro meses", afirmó Pablo Reguera, secretario general del Sindicato Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) durante una conferencia de prensa que el gremio brindó en su sede gremial.