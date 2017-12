El año cierra con 21 asesinatos en Paraná y zona

En el primer semestre hubo siete crímenes

, en la capital provincial,, quien murió tras ser apuñalado en barrio Belgrano de Paraná. En un primer momento se habló de un intento de robo con final fatal. Farías tenía domicilio en calle Pronunciamiento y Luis "Pacha" Rodríguez, del barrio Belgrano, falleció en el hospital San Martín por una herida de arma blanca que recibió en la zona del pecho, a la altura del corazón.durante un artero ataque de varias personas, una de las cuales utilizó un arma blanca para herirlo.Bonda salió al cruce de una discusión que estaba manteniendo su cuñado con su ex pareja, cuando de repente bajaron de un automóvil VW Polo un grupo de personas que lo atacó arteramente. Fue trasladado a un centro hospitalario donde lamentablemente no pudieron contener la profusa hemorragia interna que le causó el ingreso de una hoja de acero en al menos dos oportunidades. Los atacantes eran parientes de la joven protagonista de la discusión y fueron identificados como parientes y de apellido Ortega. Finalmente se supo que Sandro Emmanuel Ortega, de 21 años fue el que empuñó el cuchillo y fue imputado por el crimen., un hombre que padecía de alcoholismo y que fue atacado brutalmente, según se cree, por varios sujetos, pero solo dos pudieron ser identificados: Franco Almada y Jonhatan Sánchez. Ocurrió a la vera del arroyo Antoñico, en barrio Libertád, el domingo 31 de julio por la noche. El cuerpo de Godoy fue hallado recién al otro día, semienterrado, con herida de cuchillo en el cuello y golpes en la cabeza. El 7 de agosto, murió en el Hospital San Martín.Natalio Gómez, de 57 años, vivía en Colonia Avellaneda y se desempeñaba como inspector de tránsito en Paraná. Había recibido un disparo en el abdomen el 25 de julio en calle Alfonsín y estaba en terapia intensiva. Configuró para las estadísticasSeis personas, entre ellas un policía paranaense, su padre, dos santafesinos y dos sujetos de Seguí y Viale fueron imputadas luego de un minucioso trabajo realizado por la División Homicidios de Paraná.. La profusa hemorragia le causó la muerte. Fueron dos sujetos en moto que lograron huir. Se presume un ajuste de cuentas.Yadurante una disputa entre familias antagónicas, registrada alrededor de las 19 en barrio El Radar en la zona sudeste de Paraná. El violento hecho de sangre se habría registrado tras una trifulca entre familias antagónicas, los Rodríguez, más conocidos en la zona como "Los calzones", y los Franco.Tanto la víctima como el presunto homicida convivían en una precaria vivienda cercana al santuario del Gauchito Gil en el Acceso Norte. Una discusión cuando tomaban alcohol etílico con jugo de naranja habría sido el desencadenante del hecho de sangre. Fontana llegó tambaleándose hasta la ruta del acceso y cayó sin vida y poco después fue detenido Andrés Moreyra de 26 años., un joven que había sido baleado en la cabeza el 27 de octubre en barrio Mosconi.El joven había sido baleado en la cabeza en horas de la madrugada, según dicen, por un sujeto que intentaba deshacerse de un lechón con fines de obtener dinero para comprar estupefacientes. Por el hecho detuvieron a Néstor Rodríguez de 31 años.Ya. Culparon a dos nietos: uno de 23, Daniel Moreyra y su hermana de 15 años, pero solo el mayor quedó detenido.. Era el día de su cumpleaños y su ex pareja, luego de apuñalarla se fugó hacia la zona de Puerto Sánchez. Allí fue encontrado e identificado como José Luis Cardozo, de 44 años y de barrio El Morro, quien tenía restricción judicial para acercarse a la mujer. Fue condenado esta semana a prisión Perpetua.mientras estaba con otros jóvenes en el Parque Urquiza, frente al monumento al prócer. Se acusó a Andrés Portillo, de 26 años que estaba con su novia y le disparo, según parece por cuestiones de anteriores enfrentamientos entre ambos, en el que habrían mediado golpes de puño.En tanto,. Se desempeñaba en la comisaría de La Picada, en el playón de vehículos secuestrados. Las pistas condujeron a su propio hijo, de 17 años, a quien se lo detuvo por lo que se entiende por el momento como brutal parricidio.