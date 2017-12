Un pitbull atacó e hirió a sus dueños

Foto 1/2 Foto 2/2

Según las primeras informaciones, el hombre sufrió una herida en el cráneo mientras que su pareja tuvo una lesión en el hombro.

Hasta el momento, no se conocen más detalles sobre en qué circunstancias el perro atacó a sus dueños. Fuentes policiales señalaron que esta mañana ingresó al 911 una comunicación que daba cuenta de que un perro de raza pitbull había mordido a un hombre al que dejó inconsciente dentro de su domicilio.

Cuando la policía llegó al lugar se encontró con la mascota suelta en un pasillo. No obstante, los uniformados pudieron ingresar y asistir a las víctimas. Ambas personas fueron derivada al Hospital Carrasco. Mientras que el can fue derivado al Instituto de Salud Municipal. (La Capital)