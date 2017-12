A tres meses de la desaparición de los concordienses "sigue sin haber novedades"

Yanina Duarte es la esposa de Quintana. Consultado por Elonce.com, mencionó que "no ha habido novedades"."Los fiscales están de feria, esta causa se plantó. No tenemos más comunicación con el fiscal de Corrientes. Lo último que tenemos es que Gendarmería estaba colaborando y que tres días antes de las fiestas comenzaron los rastrillajes, pero aún no nos han comunicado nada", dijo la mujer aAsimismo, detalló que no han tenido respuestas respecto del Fondo de Recompensas que depende de Nación, bajo el ala del Ministerio de Seguridad y dentro del Programa Nacional de Coordinación para la búsqueda de personas. Creen que sería la clave para destrabar el hermetismo de los lugareños."Ansiamos tanto que antes de que se vaya este año tengamos una respuesta, sea la que sea. Es algo increíble que no haya nada", mencionó Duarte.Recordemos que los investigadores de la Unidad Regional V de la Policía de Corrientes trabajaban intensamente para identificar a presuntos integrantes de una banda de asaltantes que a punta de pistola le quitaron dinero y la camioneta a un productor ganadero sobre la ruta nacional 14, en la localidad de Colonia Liebig. No se descartaba relacionar ese robo, con la hipótesis de que Miño y Quintana hayan sido víctimas de un asalto en idénticas circunstancias y en la misma zona comprendida desde Gobernador Virasoro, en Corrientes, hasta el límite con Misiones, siguiendo la ruta 14.