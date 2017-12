Desde Seguridad Vial brindaron consejos para evitar siniestros viales

El director de Prevención y Seguridad Vial, Mario Muller, recordó que ya se lanzó el Operativo Verano Seguro, que es "extensivo para toda la provincia". El mismo "tiene como objetivo brindar seguridad dentro de rutas provinciales y nacionales para evitar cualquier siniestro vial. Lamentablemente tenemos alguna sorpresa, con algún hecho inesperado que enluta la provincia". En este sentido, recordó el ocurrido este 25 de diciembre, en ruta 12, en zona de El Palenque.



Como consejo a la hora de conducir, Müller pidió que los conductores "reduzcan la velocidad y tomen los descansos correspondientes para poder disfrutar del paisaje cuando vamos circulando, evitar los adelantamientos indebidos".



"Policía está realizando actas de infracción por estas circunstancias: exceso de velocidad y adelantamientos indebidos", puso relevancia el funcionario policial.



Dijo también que se realizan control de alcoholemia en puestos camineros y puestos móviles. "Se notan mayores índices de alcohol en sangre en las madrugadas de los fines de semana. En casos de exceder los límites permitidos se labran las actuaciones, se retiene el vehículo, y la persona queda demorada en el lugar, hasta que llegue otro conductor habilitado que no haya ingerido bebidas alcohólicas, para que el infractor se pueda retirar junto a él". Consejos y normas de tránsito 1: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, donde tenés prioridad.

Peatones somos todos. Caminar por las calles es una actividad natural que aprendimos desde chicos. Es necesario y saludable, pero también requiere cuidados.



Junto con los ciclistas, los peatones son los más vulnerables, y necesitan especialmente minimizar las situaciones de riesgo. Sería imposible que el frágil cuerpo humano sobreviviese a las fuerzas a las que puede ser sometido un automóvil u otro transporte con carrocería. Por eso en estas zonas existe la obligación legal de darnos prioridad al paso.

2: No apartes la vista del camino ni disminuyas tu audición.

Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Las causas suelen ser meras distracciones de ambas partes. Siempre es conveniente al cruzar frente a vehículos detenidos buscar el contacto visual con los conductores, para tener la certeza de que te han victo. Inclusive si el motor del vehículo está apagado.

Los conductores no son los únicos que no deberían usar el teléfono. Si sos peatón y cruzás usando el celular, incluso si estás hablando y no escribiendo, hay más probabilidades de que olvides mirar a ambos lados o pensar con claridad a dónde y cómo te dirigís. Ni hablar si cruzás mensajeándote con alguien. Pensalo mejor y sé responsable, ese mensaje puede esperar.



Los auriculares son el mayor factor de distracción al caminar. Tené especial cuidado en las calles sin semáforos.



3: Desconectate del celular al conducir

La atención que demanda la comunicación telefónica inevitablemente te distrae y la tensión que puede provocar el contenido de la llamada afecta tu circulación por la calle.

Estás tan abstraído de la situación que es mucho más probable que generes retrasos y cometas errores, muchas veces muy graves. Esto no se soluciona con el "manos libres", la cuestión es tener la mente libre de cualquier otra preocupación que no sea la conducción. Por ello, la ley de tránsito prohíbe su uso durante la conducción.



4: Si estás cansado no manejes

Como ya es sabido, el consumo de alcohol está prohibido, pero no es lo único que reduce tu desempeño al volante. Viajar cansado, enfermo o en estado de stress, aumentan el riesgo de accidentes. Bajo estas circunstancias, el ser humano experimenta limitaciones físicas y psicológicas que reducen su capacidad de atención.



Antes de salir de viaje o de paseo, tratá de descansar las horas suficientes en relación al trayecto que vas a manejar. Tené en cuenta que la distancia calculada puede tomar más tiempo del esperado en horas pico o lugares muy turísticos o concurridos. Tanto el conductor como los acompañantes tienen que estar en condiciones de emprender el viaje. Esto será mejor una vez que tengas en vista algunos lugares de descanso y hayas planeado paradas cada determinado tiempo.



5: Respetá la presión recomendada para los neumáticos de tu vehículo

Sabrás que hay un nivel de presión ideal que deben tener las ruedas para transitar de manera más segura. Esto aplica no solo a los automóviles sino también a las motocicletas y demás.



En caso de lluvia, los especialistas recomiendan subir la presión del neumático trasero en 2 o 3 psi, esto para lograr que el neumático logre cortar más fácilmente el agua.



6: Usá también las señales manuales



Para conductores de automóviles y especialmente para ciclistas, existen una serie de señales manuales que podés implementar durante la circulación. Mantener la distancia adecuada de los demás vehículos es útil también para que, al conducir en bicicleta, te puedan ver e identificar qué maniobras estás por hacer.

Elonce.com.