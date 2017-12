Piden reabrir la causa por la muerte de dos amigas salteñas

La familia de Luján Peñalva, una joven salteña que en julio de 2012 apareció muerta y colgada de un árbol junto a una amiga, pidió la reapertura de la causa que investigó los hechos, debido a que peritos de Estados Unidos descartaron la posibilidad de un pacto suicida y detectaron signos de abuso sexual.



"Tenemos mucha esperanza. Sabemos que todo este trabajo va a dar buen fruto, pero no es fácil. Son más de cinco años de agonía y de dolor", dijo este martes Gustavo Peñalva, tras brindar una conferencia de prensa en la que se anunció la presentación del pedido de reapertura de la causa.



Se trata del padre de Luján (19), que el 16 julio de 2012 apareció colgada de un árbol junto a su amiga Yanina Nüesch (16), en una finca de la zona sur de la capital salteña, tras permanecer desaparecidas tres días.



Una vez hallados los cuerpos, que estaban unidos por la misma soga, comenzó una investigación judicial que terminó con el archivo de la causa por parte del entonces juez de Instrucción Pablo Arancibia, por "no encuadrar el hecho denunciado con figura penal alguna".

Luego, los jueces de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta rechazaron el recurso de amparo presentado por las familias de las víctimas y confirmaron el archivo de las actuaciones, al descartar la hipótesis del homicidio y advertir que ni en las adyacencias del hallazgo ni en los cuerpos de las víctimas había signos de violencia, lucha, agresión o defensa.



Para el tribunal, las muertes ocurrieron por un suicidio, según los estudios anatomopatológicos practicados a los cuerpos de las víctimas.



El abogado que representa a la familia de Luján Peñalva, Pedro García Castiella, explicó que lo que se pidió a la justicia salteña es el "desarchivo de la causa", y destacó que la presentación se realizó ante la jueza Mónica Mukdsi.



Esta solicitud se basó en los resultados de un trabajo realizado por forenses y especialistas en criminalística de Estados Unidos, contratados por la familia de Luján, que detectó signos de violencia en los cuerpos y que inclina la investigación hacia un doble homicidio.



"Tenemos elementos contundentes, muy fuertes", dijo Peñalva, quien enseguida agregó: "Según los estudios norteamericanos, Luján habría sido violada, abusada y asesinada", para después ser "colgada de un árbol", en una escena plantada para simular el suicidio.





Asimismo, indicó: "Siempre digo que ella nos protege, nos ayuda, nos da fuerzas y nos mantiene unidos, pero más allá de querer saber la verdad, queremos que se termine la injusticia, porque hay jueces y funcionarios que están muy cómodos" y que "no cumplieron con su trabajo".



Incluso, Peñalva apuntó contra el perito que realizó los estudios forenses sobre el cuerpo de las jóvenes, a cuyo trabajo calificó de "bochorno", y acotó que "no es difícil ver lo que los peritos vieron en Estados Unidos".



En este sentido, detalló que Luján tenía "moretones en las entrepiernas, lesiones en las manos y manchas de sangre" que jamás figuraron en las actuaciones de la causa, y manifestó que a veces cree que la causa "fue direccionada para no investigar".



"Son cinco años de agonía. Sentimos ganas de luchar y estamos acompañados de excelentes profesionales", expresó.



El hombre precisó que en Estados Unidos se conformó una comisión investigadores de 30 profesionales, entre forenses y otros peritos especializados, que miraron las fotos de la autopsia y apuntaron a un "informe contaminado".



Luego, indicó que está seguro de que llegarán `a buen puerto`, pero insistió en la necesidad de abrir sumarios administrativos a los funcionarios que actuaron en esta causa.



"A nuestras hijas no las vamos a recuperar pero que, por lo menos, lo que les pasó sirva para que todo esto no ocurra más. Esta es la realidad que nos tocó y la llevamos lo mejor que podemos, pero creo que nos tiene que servir para luchar por otras chicas y mujeres", sostuvo.



Por otro lado, se preguntó "hasta cuando" van a seguir sucediendo estas cosas en Salta, una de las provincias "con más femicidios en el país", y destacó: "el asesino sigue suelto".



"Nosotros por ahí tuvimos un poco más de suerte y recursos para acceder a todo esto que nos permitió analizar lo que pasó con nuestras hijas, pero qué les depara a aquellas familias que no tienen ni siquiera dinero para ir hasta el juzgado", concluyó.