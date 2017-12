Acordó perpetua el hombre que mató a puñaladas a su ex esposa en Paraná

Policiales Estaba embarazada y la mató a puñaladas en el día de su cumpleaños

Una fiesta que terminó en tragedia

(44) acordó en un juicio abreviado, la pena de prisión perpetua por el asesinato de su ex pareja,, registrada el sábado 25 de noviembre ende Paraná.La mujer fue ultimada a puñaladas por su pareja, en el día que cumplía 39 años; fue tras una discusión durante el festejo de cumpleaños.Según los testigos, entre ellos un hijo de Delia, de 18 años, y estaba celebrando junto a su mamá, Cardozo siguió a la mujer y la atacó a traición con un cuchillo que fue secuestrado por la Policía. De inmediato, el homicida escapó del lugar en bicicleta."Para esa calificación legal, es la única pena que contempla el Código Penal, y de hecho, el pedido de juicio abreviado, una salida alternativa para resolver un conflicto penal, fue hecha por el propio imputado", explicó la defensora Emiliana Cozzi. "Ese era su deseo, el no atravesar un juicio", agregó.Cuando se le consultó a la abogada si el acusado manifestó su arrepentimiento por el hecho de sangre que cometió, ésta acotó: "Asumió el hecho y se hace responsable y reconoce haberlo cometido".Al respecto, el fiscal Ignacio Aramberry, ante, destacó que "en términos utilitaristas, puede decirse que fue un caso que se cerró en corto tiempo, a un mes y a cuatro días del hecho, y que se llegó a que esta instancia por propio pedido del imputado que no quería pasar por la instancia del juicio plenario"."Además, por pedido de familiares de la víctima, su hija y su sobrina, quienes querían cerrar el caso lo antes posible y obtener una respuesta en términos de pena, fue que recibimos estos dos reclamos y se llegó a suscribir el acuerdo", argumentó al respecto."La prueba era contundente y creo que el resultado iba a ser el mismo con o sin juicio abreviado", agregó.El 29 de diciembre se dará a conocer la sentencia completa.Al momento del sangriento suceso, el hombre estaba en el domicilio de la víctima, donde se celebraba el cumpleaños, como un invitado más. Cuando la mujer fue al baño, fue detrás de ella, discutieron y la mató.Si bien en un primer momento se sostuvo que la mujer asesinada el sábado en Paraná estaba embarazada de dos meses, la autopsia arrojó que en realidad Delia Zalazar tenía un atraso menstrual de 60 días porque tenía un quiste.supo que Zalazar había realizado tres denuncias por casos de violencia de género que sufrió por parte de otras ex parejas, entre las que también estaba el presunto asesino. Es por eso que contra este último había una orden de restricción y exclusión del hogar, pero igualmente mantenían un trato habitual.La mujer tenía tres hijos, que quedaron bajo resguardo del Copnaf.