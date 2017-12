El kilómetro fatal de la Ruta 12 que ya se cobró la vida de nueve personas

Policiales Tres personas murieron en un accidente en la Ruta 12 cerca de El Palenque

Dos graves accidentes de tránsito con múltiples víctimas ponen en el centro de la escena a una zona de la Ruta 12, que por sus características, no podría considerarse como peligrosa. Sin embargo, los kilómetros 474 y 475 de la Ruta 12, ya suman nueve víctimas en apenas dos siniestros., cerca del ingreso de El Palenque, cuando un Renault Clio, chocó de manera frontal contra un Ford Ka, a la altura del frigorífico "Flor de Ceibo", publicó, un integrante de la policía de Entre Ríos que "hacía dedo" para regresar a su casa y fue "levantado" en la ruta por la familia que se dirigía hacia La Paz.El 28 de enero de 2012, la camioneta Mitsubishi L200 3.2 que Maximiliano Ariel Di Giusto (27 años) conducía alcoholizado y a más de 134 kilómetros por hora, embistió el Fiat Duna en el que iban los integrantes de una familia que regresaba de una fiesta de cumpleaños.Cinco de los ocupantes del Duna murieron en el acto. El auto terminó a unos 80 metros del lugar del impacto. El lugar del funesto accidente fue el kilómetro 475 de la Ruta 12.. El tremendo accidente se cobró la vida el 28 de enero de 2012, de Omar Alberto Restano (46 años), María Mercedes Lovera (42), sus hijos Andrea de los Ángeles Restano (17), José Luis Restano (16), María Belén Restano (24), y Javier Rolando Zaragoza (32), quien falleció el 8 de mayo de ese año, después de sufrir complicaciones debido a las graves secuelas que dejaron las serias heridas que había sufrido en el accidente.Recién en abril de este año, la Justicia de Entre Ríos condenó a más de cuatro años de prisión al joven que conducía la camioneta que chocó contra el Fiat de la familia Restano, sobre la ruta 12, a la altura de la localidad de El Palenque.La condena a Maximiliano Ariel De Giusto incluyó una inhabilitación para conducir vehículos por nueve años.En la sentencia, según informó el sitio se tuvo en cuenta el daño causado, ya que las víctimas corresponden a una familia entera.En tanto, para morigerar la pena, el juez tomó en cuenta la juventud del imputado y que también era conocido de las víctimas.Ambos accidentes ocurrieron en una zona recta de la Ruta 12, con buena visibilidad y en un trazado vial en óptimo estado de transitabilidad. Claro, que los siniestros viales tienen diferencias notables, en uno de los casos, el conductor estaba ebrio y conducía muy por encima de la velocidad permitida.Mientras que en el accidente ocurrido ayer y que se cobró tres víctimas, se presume que uno de los conductores se habría quedado dormido.Incluso, y si bien, hasta el momento no se conocieron los detalles del resultado de las pericias, el conductor del Clio que estaba seriamente herido, habría balbuceado algunas palabras a los Bomberos que trabajaban para retirarlo de entre los hierros y habría dicho en referencia al Ford KA: "Se me vino encima. Me chocó".Además, en las imágenes se puede apreciar que uno de los autos se habría cruzado a la otra mano de la ruta. Elonce.com