Lo asesinaron cuando intentaron robarle el cuatriciclo que le regaló a su hijo

Un hombre de 34 años fue asesinado a tiros por un grupo de delincuentes que intentó robarle el auto y un cuatriciclo que le había regalado a su hijo para Navidad en el partido bonaerense de Ezeiza.

El crimen se produjo el sábado último cuando la víctima, llamada Cristian Bejarano, se encontraba en el kilómetro 21 de la Autopista Ricchieri probando el vehículo que le había obsequiado a su hijo por la Navidad y porque había logrado pasar de año en la escuela.



En ese momento, un grupo de tres delincuentes descendió de un Volkswagen Bora negro para robarle el auto y el cuatriciclo al joven.

"Lo intercedieron, mi hermano les dio las llaves y mi sobrino gritó ´papá, mi cuatriciclo´ y a él le dio desesperación y los corrió, alcanzó la parte de atrás y se subió. Agarró del cogote a un tercero y me lo fusila, como un perro", relató, entre lágrimas, Roxana, la hermana de la víctima.



Cristian recibió tres tiros por la espalda y los delincuentes huyeron sin llevarse ninguna de las pertenencias ni los vehículos.

Tras la huida de las tres personas, el niño corrió por la Autopista Ricchieri y fue divisado por los automovilistas que circulaban por el lugar, quienes frenaron y llamaron al servicio de emergencias 911 para denunciar el hecho.



La esposa del hombre asesinado, Alicia, dijo que "lo mataron sin piedad" y remarcó que lo único que desea es que "se haga justicia".

"Lo mataron sin piedad. Solamente queremos justicia, éramos una familia hermosa, que siempre estábamos rodados de gente y festejando", expresó ante la prensa con lágrimas en los ojos y su pequeño bebé en brazos.

Al referirse al bebé, dijo que ante el trance que le toca vivir tiene que "sacar fuerzas de donde sea para criar a este angelito".



"Me dejó esto. Lo voy a criar con todo mi amor y le voy a contar que su padre era una buena persona", contó.

Según indicó Alicia, su esposo intentó que los delincuentes se lleven el auto y dejen el cuatriciclo por el que clamaba su hijo.

Alicia contó que su esposo era muy "precavido" en cuanto a la seguridad y que siempre la acompañaba a todos lados, por lo que le "extraña" que no haya visto venir a los delincuentes.



"Siempre lo veíamos por la tele (a los casos de inseguridad) y nos poníamos en lugar de otra persona, hoy estar viviendo con esto es para no creerlo ", expresó.

"No hay detenciones ni nada. Estamos pidiendo las cámaras de seguridad para ver si se ve algo. Los testigos se portaron bárbaro: se quedaron hasta las 22:00 declarando en la Fiscalía", señaló por su parte la hermana de Cristian.

"Éramos tal para cual. Era el sostén de la familia. Los hijos de puta nos arruinaron la vida", lamentó la mujer en declaraciones a la prensa.