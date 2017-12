Caso Maldonado: confirman que la carátula seguirá como "desaparición forzada"

Lleral contestó la solicitud indicando que la carátula "no es relevante", ya que lo importante es dilucidar qué paso con el artesano que estaba desaparecido desde el 1 de agosto pasado durante un operativo de Gendarmería en ruta 40 y cuyo cuerpo fue encontrado 78 días después en aguas del río Chubut.



"Al pedido de recaratulación del expediente, teniendo en cuenta la etapa procesal que se transita, (?) dicha circunstancia no es relevante para el trámite de la investigación, puesto que lo esencial son las medidas que se materializan con la finalidad de dilucidar los hechos", respondió Lleral en un oficio dado a conocer por Infobae.



La fiscal de Equela había pedido este jueves que la causa cambie de carátula ya que consideraba que "las pruebas recolectadas no son suficientes para sostener la figura penal de la desaparición forzada".

En una entrevista anterior con Infobae, el juez Lleral se había referido a la carátula de "desaparición forzada" en el mismo sentido que lo hizo ahora.



"La carátula del expediente no dice nada. Lo que se investigan son hechos y hay personas que participan de esos hechos. Hay que establecer si ese hecho existió. Si hay personas que intervinieron en ese hecho con sus acciones y afectaron algún derecho de terceros, y después de que se obtenga la prueba sobre eso, determinar si hubo responsabilidad penal o no. Son hechos cuyas calificaciones pueden variar a lo largo del proceso hasta la sentencia definitiva e incluso con la participación de tribunales superiores".