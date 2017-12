Pool Party: Explican cómo es el acuerdo y la razón de la reparación económica

Consentimiento de acuerdo

No se analiza la responsabilidad

La reparación

Fundamentos del acuerdo

Las tareas que cumplirán

Del abuso al estupro

Los jóvenes Bruno Malimberni y Mariano Perreti, acusados de mantener relaciones sexuales con una menor de 15 años, durante una fiesta de cumpleaños celebrada en una quinta de calle Darwin en Paraná, fueron beneficiados con la "Probation o suspensión del juicio a prueba" tras un acuerdo celebrado por querella, Fiscalía y defensa.El acuerdo contempla el pago de una suma de dinero en concepto de reparación del perjuicio, por lo que se pautó el abono de 100.000 pesos, a razón de 50.000 pesos cada uno de los imputados. Dicho pago será realizado en efectivo, en 10 cuotas mensuales de 10.000 pesos, supo Elonce TV. A los dos acusados se les imputó la comisión del delito de Estupro (artículo 120 del Código Penal). Cabe recordar que los hechos ocurrieron el sábado 21 de enero a la tarde, durante el festejo de un cumpleaños de un joven futbolista y si bien, la Investigación Penal Preparatoria se involucraba a otros jóvenes, con el avance de los procedimientos, quedaron desvinculados de la causa.En referencia a las causas por las que se llegó al acuerdo de "Suspensión de Juicio a prueba", la magistrada indicó a este medio que "la investigación la llevó adelante el Ministerio Público Fiscal y de acuerdo al nuevo sistema imperante,. No se analizan dichos estratos del delito porque se suspende el proceso a prueba del cumplimiento de determinadas reglas de conducta por el plazo estipulado", remarcó la jueza en diálogo con Elonce TV tras la homologación del acuerdo de las partes."El cumplimiento de determinadas reglas de conducta está determinado por la norma para todos los casos y la reparación económica, no es una"No se solicita ningún reconocimiento de autoría y de materialidad del delito. Eso no se analiza en el instituto de la "Suspensión de Juicio o proceso a prueba", porque no es lo correcto en esta salida alternativa. Pero si se exige a los involucrados, que manifiesten su voluntad de acceder a someterse a esta salida alternativa y los dos expresaron estar plenamente de acuerdo con optar con esta salida alternativa", referenció la magistrada.Entre las normas de conducta que tendrán que cumplir los acusados, está la realización de tareas no remuneradas a favor de una institución estatal que determine la Oficina de Medios Alternativos, a ser cumplidas en un plazo de seis meses a razón de 96 horas totales.También se fijó que los probados realicen un seminario sobre perspectiva de género-violencia de género, en especial sobre violencia o abuso sexual, que la Agenda de la Universidad Nacional del Litoral ofrezca para el año académico 2018, debiendo cumplir con los requisitos académicos de su cursado y presentación de trabajo final.Al ser consultada, sobre la figura delictiva de "abuso", por la cual se llevó adelante la denuncia y la resolución del caso, mediante acuerdo de las partes como "Estupro", la magistrada explicó que "las evidencias con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal, como jueces de Garantías, las