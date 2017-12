Motociclistas cayeron al pavimento y por poco no fueron arrolladas por un auto

Por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, una motocicleta 110cc en la que se trasladaban dos mujeres, derrapó sobre Ruta 32 en el ingreso a Viale y sus ocupantes quedaron tendidas sobre el pavimento.Tras el accidente registrado cerca de las 20.30 de este jueves, un auto que transitaba por la misma ruta, no vio al rodado en el suelo, y lo arrastró.Afortunadamente, el vehículo no embistió a las chicas que quedaron a un costado de la ruta.Como consecuencia del accidente, Carolina Schneider de 22 y Valeria Erbes de 23, afortunadamente no recibieron lesiones de mayor de gravedad; la primera en mención registró contusión en miembro superior y la segunda, una fractura en la muñeca izquierda.Ambas fueron trasladadas al hospital de Viale.