Pool Party: Los jóvenes acusados obtuvieron Probation y pagarán reparación

Dos jóvenes sindicados como los abusadores sexuales de una menor de 15 años durante un fiesta de cumpleaños celebrada en calle Darwin de Paraná serán beneficiados hoy, de no existir contratiempos, con la suspensión del juicio a prueba.El acuerdo además contempla el pago de una suma de dinero en concepto de reparación del perjuicio. Sobre este punto se arregló el abono de 100.000 pesos, a razón de 50.000 pesos cada uno de los imputados.La jueza de Garantías N° 1 Paola Firpo estará a cargo de la audiencia de hoy, además de la fiscal Fernanda Ruffatti, la querellante Fernanda Vásquez Pinasco y el defensor Leopoldo Lambruschini.El caso, que tuvo repercusión a nivel nacional y que motivó hasta una conferencia de prensa del procurador general de la Provincia Jorge García, sucedió el 21 de enero, publicó. Por el hecho no habrá condenados, ya que la suspensión del juicio a prueba o probation es la suspensión de ese trámite judicial.Entre las normas de conducta que tendrán que cumplir los acusados, si prospera el acuerdo y no se suspende la audiencia, está la realización de tareas no remuneradas a favor de una institución estatal que determineTambién se fijó que los probados realicen, debiendo cumplir con los requisitos académicos de su cursado y presentación de trabajo final.A los dos acusados se les imputó la comisión del delito de Estupro (artículo 120 del Código Penal). El tipo penal en cuestión está conminado con un mínimo de tres años de pena. "No existe ninguna razón para suponer que en caso de condena se aplicaría a estos una pena superior al mínimo establecido, por lo que la concesión de la probation es perfectamente viable", se señala en el acuerdo.El abuso de la menor de 15 años sucedió el sábado 21 de enero a la tarde durante el festejo de un cumpleaños de un joven futbolista en un domicilio sito en calle Darwin de Paraná. Allí, según quedó establecido en la Investigación Penal Preparatoria,. De la Pool party participaron varias personas mayores de edad que se aprovecharon de adolescentes que fueron invitadas.