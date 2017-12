Impresionante choque en Avenida Laurencena de Paraná

El conductor de un Chevrolet Corsa perdió el control del rodado en Avenida Laurencena al 300 de la capital entrerriana. El vehículo derrapó varios metros hasta chocar contra una vivienda y un poste telefónico.A raíz de la violenta colisión, el rodado quedó destrozado y la vivienda también sufrió importantes daños, según pudo corroborar el móvil de. Fuentes policiales confirmaron que el chofer, que sería oriundo de Buenos Aires, resultó ileso, mientras que el acompañante fue hospitalizado con fracturas y quien iba en la parte trasera del vehículo padeció sólo lesiones menores.Un remisero, que fue testigo del hecho relató a este medio: "Venían por Güemes y doblaron como venían. Derraparon y nunca frenaron. No puedo decir que andaban alcoholizado pero quien hace algo así no está en sus cabales. Doblaron como veían", enfatizó al programaEl conductor habría aducido que se durmió, pero el remisero descartó esta teoría: "A usted le parece que si venía al palo y doblas te domís. Tendría que haber seguido derecho"."Fue una desgracia con suerte, porque sabe estar lleno de chicos y chicas que salen del boliche. Gracias a Dios que no pasó nada grave", expresó el trabajador del volante, quien reclamó "más control".La información brindada por la Policía da cuenta de que "aparentemente el automóvil, el cual era conducido por un joven de 25 años de edad, quien a su vez era acompañados por dos jóvenes más de 21 y 22 años, circulaba por Laurencena en sentido este a oeste y por razones que se tratan de establecer colisiona con un poste de luz para posterior a esto culminar contra la pared más arriba mencionada correspondiente a un comercio en desuso".