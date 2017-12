Le entregaron decapitado el cuerpito de su bebé recién nacido

Ignacio Cuellar denunció ayer ante la comisaría 40 de esa ciudad salteña que su mujer, Reina Velázquez, de 30 años, entró de manera prematura en trabajo de parto en la comunidad por lo que fueron al centro médico local, y de allí la derivaron en ambulancia al hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, a unos 55 kilómetros de distancia.



Cuellar relató que alrededor de las 10, las enfermeras le pidieron que fuera a comprar pañales y que, al volver, su esposa "ya había sido llevada a la sala de parto".



El hombre relató a medios locales que cuando quiso entrar para presenciar el parto no le permitieron entrar. "Me dijeron que la partera y el doctor se iban a hacer cargo, pero después del mediodía pude ver a mi esposa y me dijo que el bebé había fallecido", sostuvo.



Según consta en la denuncia, transcurrido un tiempo le informaron al hombre que el bebé había fallecido en el parto y alrededor de las 18.30 "el doctor Carlos Carrizo le hizo entrega del cuerpo en una bolsita", y fue entonces cuando Cuellar "observó que la cabeza del bebé estaba desprendida del cuerpo".



El director del hospital, José Fernández, confirmó el trágico suceso y explicó que se trató de "un parto de un feto de 22 a 24 semanas, que pesaba 700 gramos y nació de nalga. Se constató que ya había fallecido y en esos momentos se priorizó la vida de la madre", indicó.



El directivo agregó que "en el momento de parto sucedió lo que se llama retención de cabeza última, que es cuando se produce un espasmo uterino sobre el cuello del chico que está naciendo".



El médico explicó que durante los "mecanismos de maniobras que se realizaban para destrabar la cabeza sucedió un desgarro del cuerpo del chico. Eso suele suceder y está descripto en los libros, aunque no es muy habitual", expuso.



Al ser consultado sobre la denuncia de la familia guaraní, Fernandez señaló que "si hay mala praxis lo determinará la Justicia".



En forma inicial, tomó intervención la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, a cargo de Armando Cazón, quien dio las primeras directivas, y ante la magnitud del hecho la causa fue girada a la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.