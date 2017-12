Tras allanamiento secuestraron documentación sobre la reparación del submarino

La Policía Federal allanó este miércoles oficinas del Edificio Libertad, donde se asienta el comando de la Armada, en el marco de una causa en la que se investigan posibles irregularidades en la contratación de los proveedores que participaron de la reparación del ARA San Juan, el submarino desaparecido hace 34 días con 44 tripulantes a bordo. Secuestraron documentación.



En tanto, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, oficializó la designación del vicealmirante José Luis Villan como Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, "en forma interina y provisoria", hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional designe de modo definitivo a quien desempeñará ese cargo.



El allanamiento fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa abierta tras una denuncia presentada el viernes último por la diputada oficialista Elisa Carrió contra ex ministros de Defensa de la gestión kirchnerista por "asociación ilícita".



El operativo estuvo a cargo de la división de la Policía Federal que investiga delitos vinculados al lavado de activos, e incluyó también a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en Lima al 300, en el centro porteño.



Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA San Juan, tal como había denunciado Carrió.



En otro orden, la designación provisoria de Villan al frente de la Armada, que ya se había dado a conocer ayer, se debe a que el cargo se encontraba vacante desde el "retiro obligatorio" del almirante Marcelo Srur, jefe de la fuerza.



Srur recibió el pedido de pase a retiro en medio de la crisis que desató en la fuerza la tragedia del submarino ARA San Juan.



La designación Villan será efectiva cuando el presidente Mauricio Macri designe al marino que ejercerá de modo definitivo el cargo, según se consigna en el Boletín Oficial.



Asimismo, el Gobierno oficializó hoy la creación de una comisión asesora que colaborará en la investigación sobre la desaparición del ARA San Juan.

La Comisión, que elaborará informes para la cartera de Defensa, estará integrada por el contralmirante Alejandro Kenny, el contralmirante Gustavo Trama y el capitán de navío Jorge Rolando, quienes trabajarán "ad honorem" para investigar "un hecho de características gravísimas, que merece de todos los esfuerzos al alcance del Ministerio".

En la madrugada de hoy, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión investigadora bicameral para investigar los motivos de la desaparición del ARA San Juan.



El plenario legislativo aprobó y giró al Senado esta iniciativa tras avalar el proyecto de reforma tributaria en una sesión especial que concluyó hoy, minutos después de las 4.20, y que se había iniciado el lunes a la tarde.



Esa otra comisión estará integrada por seis diputados y seis senadores, elegidos respetando la pluralidad de los bloques parlamentarios, y contará con la participación de tres ex miembros de la Armada que tengan un rango no inferior a Contraalmirante, y dos militares o civiles expertos en defensa.