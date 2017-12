"A nuestros policías los formamos para otra cosa", dijo Maslein

Sociedad Camaradas esposaron a Policía por su ascenso y pasó la noche en la escalera

El Jefe de la Policía de Entre Ríos, Comisario General Gustavo Maslein, se refirió al hecho ocurrido en la ciudad de Concordia, donde un agente fue esposado a una escalera donde pasó toda una noche luego de ser incorporado al Grupo de Infantería.y dio cuenta que "ni bien el Jefe de la Departamental de Concordia me informó lo sucedido le pedí que tomara las medidas disciplinarias para todo el grupo que intervino".En tal sentido, entendió que dicha medida disciplinaria "tiene que ser ejemplificadora, tanto para los que intervinieron como para el resto. Esto no se hace, es algo que como institución nos cuesta mucho, se viralizó, tomó estado público y son cosas que no se deben hacer", remarcó.