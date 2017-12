El asalto al frigorífico reveló la irrupción de conocidos delincuentes rosarinos

Las relaciones del asaltante

Una audiencia de prisión preventiva realizada esta mañana en los Tribunales de la ciudad de Paraná, reveló los lazos que diferentes sujetos dedicados a la delincuencia en Rosario, con algunos hechos delictivos violentos y cuantiosos de acuerdo a las sumas sustraídas que ocurrieron en los últimos tiempos en la capital entrerriana.Una serie de allanamientos llevados a cabo en la zona de Rosario, por personal de la División Robos y Hurtos, en conjunto con la PDI de Villa Constitución Rosario, tuvo resultados positivos y se logró la detención un sujeto, domiciliado en la localidad de Pavón Arriba (Villa Constitución), el cual tiene condenas por hechos similares al investigado, por piratería del asfalto y otros, supo Elonce TV. La medida se llevó a cabo por orden del fiscal Álvaro Piérola.El capturado fue identificado como Ariel Tognolo y tras ser trasladado a la ciudad de Paraná, esta mañana, se realizó la audiencia de prisión preventiva, en la que se ventilaron escabrosos detalles sobre las relaciones del delincuente con el asalto comando perpetrado en octubre pasado al frigorífico "El Nono", ubicado a la altura del Kilómetro 6 de la Ruta 11, en el que cuatro sujetos armados logaron apoderarse de 200 mil pesos en efectivo y otros 300 mil en cheques, publicó Elonce.com Las características del detalladamente planificado asalto, develaron que los delincuentes contaban con los datos necesarios para apoderarse del dinero y el momento específico para concretar el robo.En diálogo con Elonce TV el fiscal Álvaro Piérola, confirmó que el juez Mauricio Mayer ha dispuesto la "detención por el término de 60 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, de una de las personas sindicadas por las pruebas recabadas, de haber cometido el asalto al frigorífico", afirmó el funcionario judicial y agregó que "en el tiempo que se ha desarrollado la investigación y hasta el momento, tenemos establecidas las responsabilidades de tres de las personas que estarían involucradas en el atraco y luego de la audiencia, ya son tres los involucrados que se encuentran con prisión preventiva", resaltó Piérola.Además, fiscal Álvaro Piérola que encabeza la investigación del asalto comando al frigorífico "El Nono", ubicado a la altura del Kilómetro 6 de la Ruta 11, contó a Elonce TV que "ayer se hizo una rueda de reconocimiento en la que, los testigos fueron contundentes en sindicar al detenido como uno de los coautores del delito investigado", remarcó y agregó que Tognolo, estaba cumpliendo una "condena de tres años de prisión efectiva por piratería del asfalto. Dicha pena le fue impuesta hace dos años, pero tenía salidas y en ese marco, fue es que se cometió este hecho", señaló a este medio.Un día después del asalto, la Policía detuvo a un sujeto de apellido Villalba que había sido empleado del frigorífico y desde entonces, se encuentra con prisión preventiva.En referencia a otros de los detenidos, Piérola confirmó a Elonce TV que Villalba, quien trabajaba en "El Nono", "es investigado por ser el nexo entre la información del frigorífico y la organización de las personas que concretaron el delito. Había un nexo entre las personas", resaltó el fiscal. Una semana después del asalto, que es investigado bajo la carátula de "Robo agravado", tras un allanamiento en la localidad santafesina de Villa Constitución, se logró la detención de un joven de apellido Ojeda . Este miércoles, en los Tribunales de Paraná se ventiló que Villalba, el ex empleado que brindaba la información a los delincuentes, sería yerno de Ojeda, supo Elonce.com."Son personas de otras localidades, de Rosario y otras ciudades cercanas, con lo cual, se demanda una organización para concretar el delito", dijo Piérola a Elonce TV.Al tiempo que se detenía a Ariel Tognolo, se allanó una celda de la unidad penal de Coronda, en la provincia de Santa Fe, donde a un interno, penado por causas similares a la investigada, se le secuestró un teléfono celular, con el que se conectaba con Paraná para los detalles del ilícito cometido en el frigorífico.Trascendió que el atraco en el frigorífico "El Nono", estaría siendo coordinada, por la esposa de Villalba, ex empleados del frigorífico.Según trascendió este miércoles, Villalba lo convoca a Tognolo y a un tal Gamarra que estaban en Rosario y una semana antes del robo al frigorífico se reunieron en Paraná para organizar el asalto al frigorífico.El asalto concretado el pasado jueves 19 de octubre, reveló la organización de los delincuentes y la conexión con otro grave asalto ocurrido en Paraná.Según se ventiló esta mañana en la audiencia de prisión preventiva a Tognolo, se supo que Villalba, el ex empleado que brindaba la información a los delincuentes, sería yerno de Ojeda. El mencionado rosarino, estaría también involucrado y fue identificado como sospechoso de un brutal asalto a una inmobiliaria ubicada en calle Villaguay al 600 de la capital entrerriana, supo Elonce TV.Cabe recordar que en la mañana del jueves 10 de noviembre, el violento asalto en la inmobiliaria dejó como saldo a dos personas heridas a golpes. Los sujetos ingresaron a la oficina , aprovechando el ingreso del empleado de una empresa de encomienda y se llevaron unos 10.000 dólares y 230.000 pesos. Los asaltantes contaban con información precisa sobre la existencia de una importante suma de dinero. Elonce.com