Un hombre recibió tres disparos: Secuestraron cartuchería y un arma

En la tarde de ayer, un hombre de 43 años, fue herido de arma de fuego, indicaron fuentes policiales. El hecho habría ocurrido en la zona de calles Yamandu Rodríguez y Brown, de la ciudad de Concordia, donde un sujeto, que ya se encuentra identificado, le habría efectuado disparos de arma de fuego, impactando tres de ellos en el cuerpo del lesionado.

La víctima fue asistida en el hospital Masvernat, donde se determinó que presentaba una herida en cada pierna y una herida en la muñeca, lesiones que no serían de gravedad.

En relación a este hecho y luego de realizar diversos trabajos investigativos, la Policía efectuó allanamientos, donde logró el secuestro de seis cartuchos de escopeta de distintos calibres, cinco cartuchos calibre 7,62 y un rifle aire comprimido que sería adaptado para calibre 22 mm. Detenido por agredir a su ex pareja En otro procedimiento aprehendieron a u hombre de 29 años, por desobediencia Judicial y lesiones en la persona de su ex pareja, donde se presentó el día de ayer encontrándose con prohibición de hacerlo.

El mismo además de violar lo dispuesto por la justicia habría golpeado a la mujer. El aprehendió fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la justicia.