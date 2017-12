Vivió para contarlo: Dramático testimonio de una taxista baleada en el rostro

Una taxista de 55 años resultó herida de gravedad al ser atacada a balazos durante un intento de asalto en la zona oeste de la ciudad de Rosario.El ataque se registró en la noche del pasado viernes y la víctima, tras permanecer tres días internada, recibió el alta en la tarde de ayer.El hecho ocurrió el pasado viernes alrededor de las 21,30 cuando la taxista, Silvia Sánchez, dejaba pasajeros en la esquina del Pasaje 1001 y Pascual Rosas, en la zona oeste de la ciudad.En esas circunstancias, la chofer fue abordada por al menos dos delincuentes armados que intentaron robarle.En ese momento, la mujer, al ver a los ladrones, habría intentado arrancar su auto pare escapar, momento en el cual los asaltantes abrieron fuego.Una de las balas le dio en la cara a Silvia, ocasionándole un orificio en el rostro y también fractura de huesos de la cara.

Según relató a Cadena 3, el proyectil le ingresó cerca de la sien y salió a centímetros de su ojo derecho."Me tiró a matar. Un chico que pasaba en moto me ayudó porque yo estaba toda ensangrentada. Pensé que me iba en sangre. A Dios gracias estaba esta persona que no sé quién es. Me salvó la vida", dijo.La taxista manejó al menos tres cuadras hasta que fue asistida por un joven que la trasladó en moto hasta el Heca.