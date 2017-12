Una joven que iba en moto está grave tras ser embestida por auto

Foto 1/3 Crédito: El Día Foto 2/3 Crédito: El Día Foto 3/3 La joven está grave Crédito: Radio Máxima

Jazmín López, de 22 años, se encuentra internada en grave estado tras un siniestro vial ocurrido al mediodía de este lunes en Pedro Jurado y Angelelli, en la zona de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Gualeguaychú. Clara, la mamá de Jazmín, dijo que la joven fue colisionada por un auto que dobló en "U".



Tras ello, precisó que "desde el Hospital me han informado que mi hija se encuentra grave y ahora están esperando los resultados de una tomografía para saber si tienen que operarla. En la mañana de este martes sufrió un retroceso y las cosas se complicaron, según me dijo la doctora".



Clara explicó que su hija "fue embestida este lunes cuando salía de trabajar, ella iba en moto por Pedro Jurado hacia la Terminal y en la esquina con Angelelli la colisiona un auto que dobló en U. El impacto la hizo volar de un carril a otro, ella llevaba el casco puesto pero con el golpe se le desprendió. Cuando ingresó al Hospital estaba sin conocimiento".



De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el hecho se produjo poco después de las 12.30 de este lunes, entre un automóvil Renault Clío conducido por un hombre de 51 años y la motocicleta Gilera Smash guida por la joven.



Según el último parte médico del Hospital Centenario, la joven Jazmín López "presenta un cuadro muy grave. Se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva con fractura de fémur, traumatismo de tórax y traumatismo craneoencefálico severo. Se le han practicado controles tomográficos y, lamentablemente, su evolución neurológica no es la esperada. Su pronóstico es reservado y se mantiene informada a la familia en forma constante, con el acompañamiento humano que es preciso en estas circunstancias".



Según da cuenta Radio Máxima, teniendo en cuenta los últimos resultados, se decidió intervenir quirúrgicamente a la joven.