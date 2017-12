Víctima de violentísimo asalto relató los pormenores del hecho

Policiales Preocupación por seguidilla de asaltos a familias de colonias de Federación

Durante la noche del pasado viernes, 15 de diciembre, un violento asalto tuvo lugar en la zona de Colonia La Fraternidad, en el cuando cinco encapuchados llegaron a la vivienda de Raúl Rivas, quien estaba acompañado por su esposa, Liliana Capovilla, quien dio más detalles del hecho."Nosotros nos habíamos sentado afuera de casa a tomar un refresco, fue después de las nueve de la noche., mi marido se quiso defender con el sillón en el que estaba sentado e", contó.Y continuó: "Nos llevaron adentro de la casa, nos pusieron en el piso, nos ataron las manos atrás, nos levantaron, nos sentaron en un sillón,. Querían muchos dólares, yo le decía que era una información falsa porque nosotros toda la vida fuimos empleados y tenemos lo justo para vivir".En el mismo sentido, agregó: ", se vinieron todos, los cinco encapuchados y lo tiraron al piso a Raúl, le patearon la cabeza. Yo grité y me pegaron. Al ratito dieron dos tiros a mi marido, yo grité otra vez y me vuelven a pegar"."Yo veía que mi marido estaba mal porque sangraba mucho, les pedía por favor que lo dejen porque se estaba muriendo. Ellos me decían que me quede tranquila que no se iba a morir. Fueron y buscaron azúcar y se la pusieron en la herida porque era mucha la sangre que perdía. Yo les rogaba que se vayan que nosotros no teníamos dólares y no había forma de que lo hagan", dijo con la voz quebrada Liliana al sitio"En un momento prendieron fuego un colchón y amontonaron otros más para que siga ardiendo y nos decían que nos íbamos a morir quemados si no entregábamos los dólares Creían que había mucha plata, les dije de dos lugares donde teníamos un poco de plata pero ellos querían los dólares", confesó la protagonista de tan violento asalto."Luego de todo ese drama y de agredirnos también verbalmente nos pidieron la llave de la camioneta, subieron y sonó la alarma, no podían desactivarla porque escuchamos que sonó mucho", expresó la esposa de Raúl Rivas.Además, se pudo saber que: "se llevaron la caja de la cámara de seguridad que habíamos puesto el año pasado luego de que nos entraron a la casa un día que nosotros no estábamos. Antes de irse, uno de los encapuchados paso corriendo y le disparo el led de la cámara de afuera".Sobre la apariencia de los 5 atacantes, la señora dijo que: "Mi marido dice que uno tenía otra tonada que no era de acá pero no se da cuenta de dónde pueden llegar a ser"."Nosotros no escuchamos ruido de ningún vehículo, ellos aparecieron por la parte de atrás de la casa. Todo habrá durado media hora, por suerte ellos no vieron el teléfono de mi marido y con eso pude comunicarme con la policía. Ahora lo que importa es la salud y no lo material, lo malo es lo psicológico, ahora tenemos que seguir y no es fácil", finalizó.