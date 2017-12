Condenaron a 16 años al policía juzgado por un homicidio en brutal asalto

Sobre el brutal asalto

Condenaron aalque prestaba servicio en la comisaría octava de Paraná,, al cual se lo juzgó por laregistrada durante un violento asalto registrado el 9 de febrero de 2014 en su vivienda ubicada cerca de Tezanos Pinto, registróEl Tribunal integrado por Ricardo Banazolla, Pablo Zof y Gabriela Garbarino no acordó con el pedido de los fiscales Matilde Federik y Laura Cattaneo, quienes habían solicitado una pena de 20 años En la oportunidad, la fiscal Cattaneo antese mostró "conforme" con la pena impuesta al ex policía, aunque haya sido menor a lo que habían demandado.Medrano fue acusado por los delitos de Homicidio en ocasión de robo agravado por su condición de policía en concurso real con Peculado; es que, la que luego ocultó para borrar cualquier evidencia que lo incrimine. De hecho, el revólver 9mm nunca apareció durante el tiempo que duró la investigación.sino hasta que la sentencia quede firme, debido a que el Tribunal consideró que no existe riesgo de fuga y no dispuso la prisión preventiva para el condenado.Medrano y su cómplice, el cual no fue identificado, llegaron hasta la casa de la familia Medrano en busca de dinero. "¿Dónde está la plata?", les exigían a Elsa Esther Juanita Cabrol, de 76 años, y Antonio Comar, de 79 años.Tras un forcejeo con los ladrones, el hijo del matrimonio, Marcelo Fabián Comar de 38 años, recibió dos balazos de la pistola que portaba el asaltante.La autopsia determinó que Comar murió por el proyectil de una pistola calibre 22 que le atravesó un brazo y le alcanzó el corazón.Cuando las sospechas se cernían sobre Medrano y cuando desde la fuerza se había emitido la orden de peritar todas las armas, en un examen de registración de armas en manos de uniformados, con el objetivo de tener una base de datos con proyectiles testigos, para así cotejarlas y descartar si hubo uniformados que participaron de un delito, el ex policía denunció robo de su arma reglamentaria, supuestamente ocurrida el 20 de febrero de 2014, apenas 11 días después del brutal asalto.