Preocupación por seguidilla de asaltos a familias de colonias de Federación

Policiales Cinco personas golpearon a un matrimonio y les robaron la camioneta

Exigen seguridad

Un matrimonio de Colonia La Fraternidad (departamento Federación) fue víctima de un violento asalto perpetrado por cinco encapuchados, armados y con guantes. Luego de golpearlos, los delincuentes le dispararon en las piernas del hombre de 55 años.Se desconocía si los ladrones lograron llevarse dinero, aunque sí robaron una camioneta Hilux blanca, la que luego fue hallada abandonada en el retome del kilómetro 336 de la autovía; estaba en marcha con las luces encendidas y sobe la banquina."Anoche, (por el viernes) esta familia estaba sentada afuera de su casa y les llegaron estos cinco encapuchados? ya no sos dueño y señor de estar en tu casa tranquilo", dijo el presidente de la Junta de Gobierno, y con indignación agregó: "El comisario de Tatuti me llamó para que lo vaya a buscar porque ellos no tienen móvil y no tienen en qué moverse".Chaparro comentó que se comunicó con el senador por el departamento, Miguel Piana, a los fines de encarar soluciones a la problemática. "Quiero tener una reunión con él y los vecinos, para ver cómo podemos avanzar y que estas cosas no pasen más, ya tenemos que empezar, esto no puede seguir así", remarcó."Tenemos aproximadamente cinco lugares exactos donde podemos poner cámaras de seguridad, pero la cooperativa eléctrica nos cobra una barbaridad para bajar la luz. Vamos a tener que tratar de gestionar a nivel político, ir hasta Nación o donde sea", remató Chaparro."A mi papá lo asaltaron hace más de 40 días y aun no hay ni una pista ni novedad. Luego de eso, hubo unos siete asaltos más en la zona", apuntó Sergio Toniolo, hijo de un matrimonio, al cual hace unas semanas atrás también los asaltaron en su propia vivienda, en la ciudad de Chajarí.Para finalizar, Toniolo dijo: "Hay que ver si entre todos en estos momentos podemos unirnos y pedir explicación y seguridad, ver que podemos hacer, esto se está yendo de las manos, hasta el momento no hubo muertos pero hubo baleados. Esta gente viene dispuesta a todo, entran a una casa sin saber con lo que se van a encontrar, si tienen que matar van a matar".