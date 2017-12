Joven acusado de matar a su padre policía fue derivado a residencia del Copnaf

El hecho

Se realizó este viernes por la mañana una audiencia en Tribunales en la cual se decidió que el joven de 17 años de edad, acusado de asesinar a su padre, un policía de 56 años, en la localidad de Villa Urquiza,Previamente se le realizaron los controles médicos pertinentes a cualquier imputado.La audiencia, de la que participaron el juez de Garantías, el fiscal y un representante del Ministerio Pupilar, se llevó adelante a puertas cerradas y hubo familiares presentes.Según pudo saber, el chico reconoció que tiene "problemas con las adicciones". Asimismo, se estableció que el adolescente había estado internado en el centro Luz de Vida, haciendo un tratamiento.Las fuerzas de seguridad tomaron conocimiento de la muerte de Francisco Enrique, de 56 años, el jueves a la madrugada.. Por tal motivo, hace pocos meses decidió mudarse a la vivienda ubicada en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 8 y medio. Allí llegó junto a tres de sus hijos: uno de ellos, de 17 años, está sindicado como autor del crimen.Los investigadores estiman que el mismo habría ultimado a su padre entre las 15 y las 17 del miércoles. Luego habría viajado a Paraná para amedrentar a sus hermanos para que no testifiquen en contra de él. No obstante, muchos de ellos, enojados por lo ocurrido, declararon que el chico "es adicto y presenta problemas de conducta".A raíz de diversas investigaciones,Asimismo, le secuestraron la billetera al acusado y encontraron gran cantidad de dinero, por lo que se presume quePor otra parte, se conoció que este jueves por la tarde finalizó la autopsia al cuerpo de Enrique. La misma determinó que el hombre no falleció producto de disparos de arma de fuego, sino por un fuerte golpe en la frente.