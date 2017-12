Familiares acusan a fiscal de minimizar violación de joven en Bariloche

Familiares y allegados de una joven de 21 años de Bariloche, a la que golpearon brutalmente y tajearon el rostro, aseguran que la chica fue violada y acusaron al fiscal Martín Govetto, a cargo de la investigación, de "minimizar" el hecho ocurrido el sábado.



Una prima de la víctima dijo que el fiscal "minimizó" el ataque e informó ante medios de prensa locales que el sábado a la madrugada en ocasión de una fiesta convocada por su pariente agredida mediante un perfil de Facebook vio como en ese lugar había "siete personas, la mayoría hombres".



La joven -que no quiso identificarse- dijo que fue ella quien encontró a su prima afuera de la vivienda, desnuda y con el rostro desfigurado. "Parecía muerta", dijo y describió que "tenía moretones en la entrepierna, era obvio que fue violada", por lo que inmediatamente llamó a la policía y a emergencias médicas.



El fiscal Govetto en declaraciones periodísticas cuestionadas por la prima de la víctima había negado que la joven haya sido atacada por más de una persona, que haya sido en el contexto de una fiesta convocada a través de redes sociales y también puso en duda el abuso sexual, indicando varios días después que eso será "confirmado por las pericias".



Govetto reconoció que la joven recibió una agresión "salvaje, con mucha violencia" de parte de un menor -sin confirmar que fue el que se presentó voluntariamente y no está detenido sino "en guarda" por un organismo de minoridad-, pero dijo que el hecho "no fue en una fiesta, sino en un encuentro privado, al que asistió a beber y escuchar música".



"Sufrió una agresión de parte de un joven menor de edad pero no de otras personas", afirmó el fiscal en diálogo con Canal Seis.



En un comunicado difundido ayer el Ministerio Público Fiscal informó que la joven ya había sido de alta, lo que también cuestionaron los familiares: su madre dijo que está en su casa pero que "no está bien".