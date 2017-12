Desde la cárcel, ex policía condenado a perpetua por un crimen dio su versión

Por su parte, y en compañía de su hermana, desde el penal, Eduardo Ramón Rivas, habló con Códigos y manifestó su "inocencia" por el crimen de Chocor.



Lorena, hermana de Eduardo Ramón Rivas, mostró su "indignación" ya que en la investigación por el crimen y en el juicio "vi muchas falencias, fue un desastre el juicio oral. El oficial (por su hermano) estaba cumpliendo con su deber y esto fue una emboscada. Quiero saber la verdad, quien mató al pibe, de donde salió la munición, quien le pegó el tiro a él en su pierna, quién prendió fuego al patrullero. Nunca se supo nada de esto. Mi hermano estaba con el arma reglamentaria. La jefa de comisaría ahora tiene problemas psicológicos, no trabaja más, `se desapareció`. Yo quiero respuestas para mi hermano", afirmó la mujer, en diálogo con: En una oportunidad, dijo, fue llamado por su jefa, "la oficial principal Roxana Aguiar", que "me entrevista y me comenta que le había dado la directiva al personal de guardia, que si los encontraban a los hermanos Chocor en la calle, que los levanten y que los lleven a la dependencia. Ellos habían estado sindicados como autores de una sustracción de una moto, en días anteriores".El día del hecho por el que hoy el ex policía cumple condena, "empezó con un procedimiento de rutina", aseveró Rivas. "Llegué a la comisaria a las 10, se me había autorizado a cumplir con el adicional del Banco Nación. La jefa me dice `Le tomaron el tiempo a ustedes`, yo le respondí `discúlpeme, en mi guardia no pasa esto. Sustrajeron una moto y a los dos días la tenía recuperada"."Salí a las 14:35 del banco. Me desafecto y me voy a comisaría, estaba el suboficial de guardia Diego Tonutti y le pregunto: ¿el personal dónde está?, `están arriba, descansando` me indica. `A las 16 los quiero levantados`, le dije. Comí y le avisé que me iba a hacer una recorrida prevencional, para que la oficial principal no tuviera motivos de decirnos `ustedes se rascan`. Opté por sacar la camioneta, para que se vea a plena luz del día, que recorríamos", comentó.El hombre salió solo a realizar la recorrida.. Empezó bien y terminó con una desgracia", aseveró.Rivas contó también que en el momento en que lo palpó al joven., "se puso frente a mí, me agarró de la camisa y me quiso tirar al piso, lo manoteo, y caemos al piso. Empezamos a forcejear. En cuestión de segundos llegaron las otras personas, me empezaron a golpear, lo único que hice es cubrirme la cara. Escucho que uno dijo, `dale, dale`. Me sacaron la pistola. Escuché los disparos, el segundo fue derecho a mi pierna, se me estalló el fémur".Rivas negó haber sacado el arma para disparar. E incluso asegura: "El dermotest me da negativo en ambas manos", aseveró aAl ser consultado, mencionó que los que dicen que el policía fue quien disparó el arma, "fueron los testigos, que son familiares de ellos (de los hermanos Chocor). Para la fiscal fue suficiente. Entendió que yo bajé con el objetivo de ejecutar a ese muchacho. Ella no puede decir que yo tuve la intención de ejecutar a una persona, cuando todo empezó como un procedimiento de rutina".Aclaró que quien falleció "no es quien halló corriendo en un primer momento, sino el hermano de éste"."Para mí, acá se valoraron tres cosas: que yo estaba en el lugar, uniformado, portando arma. A la fiscal le cerró que por estar en el lugar, ser policía y portar arma, soy el autor. Pero no investigó a fondo, ¿dónde está el proyectil incriminado que hiere a ese muchacho?, ¿dónde está el proyectil que hirió mi pierna. Las pruebas no están", entendió.. No se realizaron las pericias como se tenían que hacer. Para la fiscal, yo me arrastré para sacarme la pólvora"."El cabo Romero fue en mi auxilio, y por los dichos de él, cuando llega al lugar hizo disparos intimidatorios, está en acta en la causa, él ve a uno de los familiares que tenía el arma empuñándola. El arma fue recuperada. Cuando hace los disparos intimidatorios la descartan, y él la junta y la lleva, la pone a resguardo y a las 20:25 de la noche, la entrega en comisaría. La justicia le quita peso a su testimonial porque es policía", indicó.Asimismo, Rivas expresó: "Es muy doloroso todo, profesionalmente, porque uno".Rivas mencionó que la causa está en casación y presentó apelación tras la sentencia.El ex policía manifestó sus "dudas" ya que él, tiempo atrás ,"le habían llegado versiones de que había cosas raras, pesadas, de droga, en las que estaba involucrado personal de comisaría " de Hernandarias. A estas versiones, aseveró, "se las pasé a mis superiores, a la oficial principal Aguiar y el comisario Gauna que estaba a cargo. `¿Qué vamos a hacer?`, les dije. Me dijeron que había que `tomarlo con pinzas` y no se hizo nada".