Jauría atacó a una nena de 5 años en una plaza

Una nena de 5 años debió ser atendida en el Hospital Centenario de Gualeguaychú luego de ser mordida por seis perros en la plaza Belgrano. La criatura fue rescatada por gente que se encontraba en el lugar.



El padre de la menor, Mario González, relató que en la tarde del miércoles, "mi nena estaba en los juegos de la Plaza Belgrano y de pronto unos seis perros salieron debajo de unos autos. Afortunadamente había más gente en la plaza que trataron de ahuyentar a los animales pero tuve que llevar a la nena al Hospital, donde la atendieron inmediatamente y le pusieron puntos".



González indicó a Radio Máxima que se comunicó con el área de Veterinaria de la Municipalidad y "allí me dijeron que no pueden hacer mucho porque las organizaciones protectoras de animales se oponen a cualquier acción que se quiera hacer respecto de los perros callejeros. Parece que acá los derechos de los animales están por encima de los de las personas".



El papá de la nena se quejó de que "es inentendible que estas organizaciones no puedan actuar de oficio rescatando cuanto perro callejero vean ya que estos hechos se repiten casi a diario. Gracias a Dios en el caso de mi hija hubo suerte porque podría haber sido una tragedia".



Estadísticas

Desde el hospital Centenario dieron cuenta que lo largo de este año se han registrado unos 263 casos de mordeduras de perros, de las cuales han sido víctimas tanto menores como personas adultas.



En esta semana hubo tres hechos de estas características. En tal sentido, se indicó que "se evalúa cada mordedura y se determina el tratamiento de acuerdo a la indicación del médico de guardia" del nosocomio.