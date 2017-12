Pactó más de 11 años de cárcel el joven que mató a otro por frenar una discusión

Asesinado por frenar una discusión

El dolor de la viuda

Sandro Emmanuel Ortega, de 21 años, acordó este miércoles en juicio abreviado, una pena de 11 años y seis meses por la muerte de Laureano Bonda, el joven de 22 años que fue apuñalado al intentar "frenar" una discusión registrada el 17 de julio en calle El Resero y Clark, en barrio La Floresta de Paraná.Laureano Bonda se encontraba ese 17 de julio en su casa ubicada en calle El Resero y Clark, cuando escuchó los gritos en la vereda. Al salir, encontró a su cuñado (novio de su hermana) discutiendo con otra joven, la expareja, quien a su vez estaba con la hermana menor de edad. La chica le reclamaba algo respecto de los tres hijos que tienen en común, específicamente porque no los iba a ver.Al escuchar los gritos, la familia de la vivienda le pidió al muchacho que se retirara para evitar discusiones en el lugar. El cuñado se fue y su ex lo perseguía con insultos, al tiempo que le dijo a su hermana: "Andá a buscar a papá y los otros".A los pocos minutos llegaron en un auto rojo seis personas, integrantes de una familia de apellido Ortega. Salió Laureano y les explicó que su cuñado ya se había ido. La adolescente les dijo a sus familiares "este nos faltó el respeto". Fue suficiente para que Sandro Emmanuel Ortega atacara por atrás al joven y le provocara varias heridas en la espalda y un brazo, dos de las cuales fueron mortales. Luego se dio a la fuga.Bonda fue trasladado, primero al centro de salud Ramón Carrillo, desde donde luego lo derivaron de urgencia al hospital San Martín. Pese a los esfuerzos realizados por el personal de la Guardia, el joven falleció minutos después de ingresar.Por el homicidio, oportunamente fueron detenidos e imputados tres hermanos, el padre y el tío de Ortega, además de una menor de edad, pero todos fueron sobreseídos."Fue muy dolido ver la cara del asesino que mató a mi marido porque nunca lo vi, no lo conocía", lamentó ante Elonce TV, Juliana Beloso, quien era pareja de Bonda. "Es una impotencia bárbara, porque mi marido no tenía que ver, lo mató por la espalda y ni tiempo a defenderse tuvo", agregó.La viuda comentó que sigue adelante por su hija, "porque es lo único que me dejó él".En la oportunidad, la joven se mostró disconforme con la pena que pactó el homicida. "Esto no es justicia, es muy poco lo que le dieron y dejo todo en manos de Dios", acotó al respecto.Al recordar a Bonda, la viuda remarcó que "era buenísimo, daba todo por los chicos a los que les daba clases de fútbol. Era una buena persona que no se metía con nadie".