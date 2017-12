Archivarán la causa por supuesto abuso a niño en escuela de Concordia

La directora del establecimiento Nº 14 "Coronel Navarro" de Concordia, Cristina Cardozo, explicó que sobre la causa de supuesto abuso "se archiva porque no se pudo constatar la denuncia", o sea, "no sucedió el episodio".En ese marco, indicó que se le dará lectura al informe que emitió el fiscal Zabaleta acerca de la denuncia de la señora Andrea Toledo, en una reunión de padres a la que se convocó para este miércoles.Vale recordar que todo se remonta a agosto pasado, cuando se filtraron versiones de un supuesto abuso sexual sufrido por un alumno de 5° por parte de otros estudiantes que concurrirían al 6º de la misma escuela.De inmediato, el hecho corrió como reguero de pólvora entre los padres, que comenzaron a pedir explicaciones a los directivos y a exigir que se explique qué se iba a ser con los alumnos que supuestamente cometieron el hecho. Por tal motivo, incluso, se debió hacer una reunión con gran parte de la comunidad educativa, no sin discusiones de alto voltaje.Fue la misma directora del establecimiento la que expuso todo ante las autoridades del Consejo General de Educación y de inmediato se puso en práctica el protocolo de abordaje, dando prioridad a la custodia de la presunta víctima y los presuntos victimarios, al tratarse en ambos casos de niños.Ahora, a meses de aquellos acontecimientos, Cardozo explicó que no se tuvieron "las pruebas suficientes porque el hecho no sucedió", por lo tanto "no se pudo investigar".