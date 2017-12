Filmaciones no arrojaron pistas sobre robo de ecógrafo en hospital

El hurto del aparato valuado en 7.500 dólares se produjo entre las 13 del martes 5 de diciembre y las primeras horas del día siguiente, y se estimaba que las filmaciones de las cuatro cámaras de seguridad iban a brindar algún dato de interés, que pudiera encaminar la investigación hacia los responsables, pero tras el análisis que realizó el personal policial no se descubrió nada.



"Sólo gente que entra y que sale, pero nada sospechoso", informó a ElDía una fuente cercana a la investigación. Esto incrementa el interrogante sobre quiénes son las personas que conocían el movimiento, sabían en qué momento se podía realizar el robo, conocían (o es casualiodad) que la habitación donde estaba el ecógrafo no tenía llave y se las ingeniaron para no quedar registrados en las cámaras de seguridad.



Todo apunta a una banda, dedicada al hurto de este tipo de aparatos, que hicieron el mismo tipo de golpe en clínicas privadas de Colón y Concordia. Por ello, la fiscal Natalia Bartolo mantiene comunicación desde hace una semana con los fiscales Blanc y Giambattista para unir información y con los videos que se obtuvieron en las otras ciudades, llegar a dar con la supuesta banda.



El ecógrafo sustraído es un aparato portátil marca Mindray DP-100, adquirido en 2013, con monitor LED de unas 12 pulgadas y angulación de 30 grados. Su peso es superior a los 5 kilos, pero por sus características no resultó difícil desconectarlo y llevárselo.



Durante el fin de semana antes a lo sucedido en Gualeguaychú, el sábado por la mañana ingresaron al Sanatorio Garat de Concordia y se llevaron cinco transductores ecográficos -marca Toshiba -que son únicos en la provincia y están valuado entre 40 y 50 mil dólares. De allí fueron a una clínica óptica y robaron un paquímetro corneal ultrasónico, valuado en 25 mil dólares. El mismo sábado que actuaron en Concordia, pero después del mediodía, los delincuentes robaron equipamiento de un centro médico privado en Colón. (El Día)