Se incendió el auto de Daniel Passarella en Santa Fe: Fotos y video

Daniel Passarella. Así quedó el auto del Mundialista, DT y dirigente de fútbol. Salió ileso, un desperfecto eléctrico lo habría ocasionado. Santa Fe. Ruta Provincial. N 1. Imágen Luis Verón @danipassarella pic.twitter.com/uxdoqm2UdA — Gabriela Hassan (@HassanGaby) 12 de diciembre de 2017

El ex presidente de River y ex entrenador de la Selección argentina Daniel Passarella sufrió hoy el incendio de su automóvil en la localidad santafesina de Helvecia, pero tanto él como su acompañante resultaron ilesos.Fuentes policiales afirmaron que el hecho se produjo sobre la Ruta provincial número 1, kilómetro 84, cuando Passarella se dirigía hacia Buenos Aires.El ex campeón del mundo estaba en unos días de descanso en el norte santafesino y cuando se disponía a volver con su auto sufrió un desperfecto eléctrico que originó el incendio.Passarella y su acompañante lograron salir ilesos del vehículo, que era peritado por personal policial para determinar oficialmente las causas del siniestro.