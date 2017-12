Gendarmería se sumó a investigación por los concordienses desaparecidos

Aún nada se sabe del paradero de los concordienses desaparecidos, César Miño (37) y Sergio Quintana (33), tras más de dos meses de búsqueda. Se supo que los investigadores de la Unidad Regional V de la Policía de Corrientes trabajan intensamente para identificar a presuntos integrantes de una banda de asaltantes que a punta de pistola le quitaron dinero y la camioneta a un productor ganadero sobre la ruta nacional 14, en la localidad de Colonia Liebig.En cuanto a la investigación en relación al paradero de Miño y Quintana, no se descarta relacionar este robo, con la hipótesis de que hayan sido víctimas de un asalto en idénticas circunstancias y en la misma zona comprendida desde Gobernador Virasoro, en Corrientes, hasta el límite con Misiones, siguiendo la ruta 14.La esposa de Quintana, Yanina Duarte, reconoció que la nueva línea de investigación se orienta en ese sentido, "con los robos y distintos delitos que ocurrieron en la zona donde habría ocurrido lo de mi marido y Miño. Eso está mostrando un nuevo camino, la nueva hipótesis que están investigando tiene que ver con un robo", afirmó aDe acuerdo a las últimas novedades, apuntó Duarte, "Gendarmería se puso en colaboración con el fiscal de Santo Tomé (Corrientes), Francisco Ramos y la policía de Corrientes". Los rastrillajes continúan.La esposa de Quintana confió que "es difícil el día a día, el seguir adelante, con cuatro criaturas en la casa. Un plato de comida no les falta nunca, pero es la procesión por dentro, las preguntas de los chicos, y ver cómo sigo. Se nos hace muy difícil manejarlo, despertar y seguir sin respuestas. Me siento re mal, no sé qué rumbo tomar, no sé qué pensar".No obstante, reconoció que espera a su esposo, "vivo". Acotó que "la esperanza es que estén con vida, lo espero tal como se fue, con su sonrisa, su alegría".Acotó que llevan adelante una rifa, "para tener dinero para seguir con la búsqueda, además para aportar la plata para el abogado".