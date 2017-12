Mujer denunció que su pareja está a punto de morir tras una brutal golpiza

El agresor goza de prisión domiciliaria

en cuidados intensivos de la terapia del hospital San Martín de Paraná, desde hace dos meses. El hombre, padre de cinco hijos,en un violento episodio registrado en barrio San Agustín de Paraná , cuando celebraba su cumpleaños número 37 en un kiosco de calles Galán y Montiel."El papá de mis hijos se encontraba festejando su cumpleaños con unos amigos y el primo en el kiosco de Zapata, cuando bajaron a comprar unas cervezas y se quedaron ahí a tomarlas... había más gente", rememoró su pareja, Carina Liberatori, ante, los otros que estaban empezaron a quejarse y la chica que atendía el kiosco llamó al patrullero", continuó.Según lo que recordó la mujer,"Cristian le contestó de mala manera, le dijo que no fumaba, que no tenía, que se fuera", fueron las palabras de Berlo.De acuerdo a lo que comentó Liberatori, el móvil policial retiró del lugar a este sujeto, pero luego regresó.Al retornar, esta persona increpó directamente a Berlo, a quien acusó de haber dado aviso a la Policía por su accionar., aseguró la esposa de la víctima.Según lo mencionado por la mujer, su pareja descendió del auto, y el sujeto escapó por calle Montiel. "Cristian lo siguió, no alcanzó a doblar,, recordó.Desde entonces, hace dos meses, Berlo permanece internado en cuidados intensivos de la terapia del hospital San Martín de Paraná."Está muy grave. Ayer", lamentó la mujer."El tipo lo golpeó dos veces en la cabeza, le partió el cráneo, le dañó mucho el cerebro y perdió la mitad de la sangre del cuerpo", agregó., dijo a la espera de un milagro para que el padre de sus cinco hijos, despierte.Según denunció Carina Liberatori, el agresor de su esposo,"Supuestamente tiene prisión domiciliaria pero anda paseando, hasta ha pasado por el frente de mi casa", advirtió.La mujer espera Justicia., denunció al tiempo que comentó que el agresor fue señalado por el primo de la víctima en rueda de reconocimiento y tiene antecedentes graves por otros episodios violentos., alertó.