Fue estrangulada la joven quemada y descuartizada: Estaba triste y amenazada

El aberrante crimen

Sola con la pareja

Un bidón con nafta

Triste y amenazada

Las malas yuntas

"Es un hecho macabro, por las condiciones, por las secuelas que ha dejado. Ha sido muy violento", calificó ayer el fiscal Washington Navarro Dávila, a cargo de la investigación del crimen de Noemí Juárez ocurrido el fin de semana en Tucumán.Según fuentes oficiales, efectivos de la Policía hallaron el cuerpo sin vida en el fondo de la precaria vivienda, entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo. Por este caso, la madre y el padrastro de la chica fueron luego detenidos."Se ha dispuesto que se encuentren los miembros del cuerpo que restan para recién ordenar la inhumación (como el fémur de una de sus piernas)", informó el fiscal según publicó. Luego se encontraron piezas calcinadas."El cuerpo presentaba signos de desmembramiento de los miembros inferiores", señaló Navarro Dávila en una conferencia de prensa al mediodía.A partir de una comparación entre los elementos, la Fiscalía intentará concluir si hubo descuartizamiento con algún material o si el desprendimiento se produjo por una explosión, a raíz de la combustión, ya que el cuerpo fue quemado.Navarro Dávila confirmó que la causa de muerte ha sido el estrangulamiento. De esa forma, perdió valor la suposición inicial de que hubiese sido sepultada con signos vitales.Sobre las posibles responsabilidades del crimen, Navarro Dávila afirmó: "estas dos personas (por la madre y su pareja) no son ajenos al hecho; no hubo otra persona en el lugar, desde la desaparición de la joven. Las hermanas habían salido a bailar el sábado y en la vivienda se habían quedado la víctima con su hijito, la madre y la pareja de la madre. Cuando volvieron las chicas de bailar, la víctima no estaba. En ese lapso habría sucedido este suceso, según los datos que se manejan", enfatizó.Las fuentes judiciales precisaron que en la escena del crimen encontraron un bidón de nafta de cinco litros, con poco combustible en su interior.De acuerdo al informe médico forense, la joven presenta marcas en el cuello que indican que fue estrangulada con una soga o un lazo y que cuando fue quemada y enterrada, no estaba con vida. La muerte habría ocurrido unas 24 horas antes del hallazgo.Adra habría tenido una herida en la parte superior del cuerpo, lo que sustentaría la hipótesis de que él podría haber sido quien le dio el golpe mortal, y que la víctima habría intentado defenderse, de acuerdo a los primeros datos de la pesquisa."Como signo de violencia, el cuerpo presenta, antes del fallecimiento, un golpe muy fuerte en la cara, a la altura del ojo derecho. Tiene una gran inflamación exterior y un gran derrame interno. Cuando se hizo la autopsia, se determinó que tuvo un sangrado interno. Pero esa no fue la causa de la muerte, sino por estrangulamiento", señaló el fiscal del caso.Amigos y vecinos de la joven asesinada no ocultaban el asombro y el dolor que les causó la noticia."El viernes la vi por última vez, al mediodía. Estaba muy triste y me dijo que estaba cansada de que le peguen en su casa. Me dijo que su mamá la acusaba de robarle plata y que la amenazó de muerte", contó una amiga de la víctima aLa adolescente, de 17 años (su identidad se mantiene en reserva), dejó entrever que su amiga era acosada por la pareja de su madre. "Hace unos meses me contó que cuando Lorena no estaba en casa, este hombre aprovechaba para acosarla, y que eso había motivado varias peleas entre ellos", señaló.Ana, otra vecina, amplió: "Los problemas empezaron a mediados del año pasado, cuando falleció el padre de las chicas. Entonces, comenzaron a llegar a la casa las malas yuntas. Se escuchaban muchas peleas y que con frecuencia consumían bebidas alcohólicas"."El tipo salía con la hija que tiene 17 años y así llegó a la casa y se terminó juntando con la madre. En el acto comenzaron las discusiones. Antes eran tranquilos, incluso tenían un merendero para los chicos del barrio", agregó Ezequiel, quien también vive en la zona.