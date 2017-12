Preocupa que puedan otorgar salidas de la cárcel a condenado por abusar de niños

Aclaración

Gustavo Couturier fue condenado es año a 18 años de prisión efectiva en un juicio abreviado en una causa por corrupción de menores y abusos sexuales a los mismos.Un grupo de padres de los niños que fueron víctimas de Couturier, para expresaron su preocupación por una cédula que les llegó a sus domicilios donde se los cita al Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná para ", si se cumplimentaran los demás requisitos exigidos por la ley 24.660 (de Ejecución de Penas), a tal fin de, será también notificada del régimen progresivo de la pena, de donde surgen los distintos períodos de la ejecución penal y las fechas en las que se darían los encuadres, para el eventual acceso a los institutos citados".La nota es firmada por la jueza de Ejecución de Penas Cecilia Bertora, y tiene toda la intención de la magistrada de contactarse con las víctimas y sus familiares a bien de conocer algunos detalles que podrían ser de interés para la magistrada, en su momento a la hora de autorizar o no las salidas de violador.El padre de un menor de 15 años y de una nena de ocho, que durante bastante tiempo fueron abusados sexualmente por Couturier, no ocultó su malestar con la cédula que le llegó a su casa.El hombre casi llorando dijo a: "El padre adelantó que no se presentará en el juzgado: "Como quiere que vaya, ya no le creo a nadie, ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a la policía. A mis hijos les hizo este hdp cosas terribles, los grabó y los llevó a la corrupción de menores, y ahora me dicen que quieren saber qué pienso sobre la salida transitoria"."Quiero que se pudra en la cárcel, que cumpla la condena hasta el último día, que no salga antes, porque es un degenerado", casi ahogado contó: "Deseo de corazón que esta porquería de persona se muera en el penal y que no tenga la posibilidad de la libertad".Otro padre hizo notar su encono con la nota que también le llegó a su casa. "Estos funcionarios judiciales no se qué tienen en la cabeza, no tienen hijos. No se dan cuenta que si los liberan de una vamos a estar todos en peligro, la sociedad, nosotros, nuestros hijos", relató para indicar: "Cómo hubieran actuado los magistrados si a una hija o hijo de ellos se los hubieran violado durante dos años. Al abusador lo hubieran dejado salir, seguro que no"."Mi hija escuchó la conversación por esta nota, y no solo que tiene problemas muy grandes a causas de los abusos, sino que al saber que esta tipo podía salir, nos dijo que ya tenía miedo", remarcóEl primer padre que no vive en Paraná, alertó: ", cueste lo que cueste. No voy a dudar en hacer lo que tenga que hacer para que no vuelvan a pasar por lo que ya pasamos"."A esta justicia de morondanga le importa mucho más los victimarios que las víctimas. Ahora estos violadores tienen derechos. No me va a importar si un juez, un fiscal o un policía me dice que estaré fuera de la ley por defender a mi familia, pero lo voy a hacer, y espero que la Justicia entienda que lo que vaya a hacer será por algo justo. Es inentendible que se esté hablando de la libertad del violador a poco de su condena".La jueza de Ejecución de Penas de Paraná Cecilia Bertora confirmó que se comenzaron a enviar las cédulas con las notificaciones a los familiares de las víctimas.Bertora recordó que su rol dentro de la justicia es velar por la ejecución de las penas de los condenados. "Así me lo marca la ley, y si bien me puedo solidarizar con las víctimas y los propios familiares,", relató.La jueza aclaró el significado de la cédula: "No es otra cosa que imponerlos de lo que dice la ley, y por supuesto que una persona condenada por corrupción este año, dentro del año. Hay procesos que marca la ley y los mismos son de permanente estudio y evaluación del penado"."Nosotros queremos que los familiares se acerquen al juzgado para conocer detalles que por ahí no conocemos, como por ejemplo, si el condenado antes o después de la sentencia los amenazó, los hostigó o realizó a través de terceros acciones intimidatorias", contó Bértora para resaltar: "Si bien tengo la potestad de decidir sobre la libertad, lo hago a conciencia evaluando todos los aspectos que son de interés para la resolución"."Escuchamos a las víctimas, a sus familiares y eso sumado a otros datos es que se llega a la resolución", remarcó.En este sentido, la jueza informó: "En el proceso de ejecución de la pena,"."Como jueza estoy para cumplir y hacer cumplir con la ley, por lo que no puedo a una persona que demuestra interés, estudio, buen comportamiento, trabajo y otros items que se evalúan, no darle la posibilidad de la resocialización. Como digo esto, tambien hemos rechazado varios planteos de salidas transitorias a personas que no cumplieron con estos puntos que son exigibles", explicó Bertora.La magistrada reiteró: "A los familiares los llamamos y los escuchamos qué tienen para decir. Acá pueden ser oídos, pero además se los notifica del proceso de la ejecución de la pena del condenado".