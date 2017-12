Encontraron quemada y descuartizada a una chica: Sospechan del padrastro

La desaparición de un día para el otro de la joven Noemí Juárez (21 años) había preocupado a su hermana. No pareció inquietarse de la misma manera su mamá, que sin perder tiempo le aseguró que se había fugado de la casa en la que vivían en la localidad de San Cayetano, en Tucumán. Ella sin embargo dudó de esa versión y recurrió a la Policía. No se equivocó. La encontraron asesinada.



El cuerpo de Noemí estaba en el fondo de su propia casa. Entre la basura, quemado y descuartizado, por lo que ahora buscan con un intenso rastrillaje en la zona los restos que faltan. Las sospechas se cerraron inmediatamente en el círculo más íntimo de la víctima y su madre, Lorena Frenoux, y la pareja de la mujer, Álvaro Adra, quedaron detenidos.



Los investigadores creen que el acusado, un joven de 20 años, habría intentado acercarse y mantener una relación con su hijastra y que, ante la negativa de ella, la habría asesinado. Todo con la presunta complicidad de la mujer, a quien apuntan por el encubrimiento del crimen de su propia hija.

La víctima y su hermana se habían mudado a otra casilla en el fondo de la casa cuando su mamá y su nuevo novio empezaron a convivir. Según trascendió, las chicas no lo aceptaban y se habían peleado con lo madre por esa relación.