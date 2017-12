Fuga y recaptura de tres jóvenes reclusas de la cárcel de Paraná: Sus historias

Quiénes son

El regreso al penal

, donde sólo se registran dos escapes en toda la historia de la institución.alrededor de las 19. Sin un plan ni ayuda externa, fueron recapturadas pasadas las 22 en barrio Jauretche. Una estaba presa por homicidio, otra por lesiones y la tercera por robo.Se evalúa algún tipo dey seen la unidad.La fuga se produjo este viernes feriado. Por el intenso calor, se había autorizado a las internas a permanecer en uno de los patios de la cárcel ubicada sobre calle Marcos Sastre, en la que están alojadas unas 70 mujeres. Según pudo saberde fuentes penitenciarias, tras buscar un punto ciego en el dispositivo de vigilancia del personal,, donde se puede ver la rapidez y el disimulo con el cual lograron escalar el muro.Luego de superar el paredón, las tres mujeres, todas menores de 25 años, aparecieron en el techo de una vivienda vecina, hacia el lado de la escuela Teherán. Desde allí ganaron la calle. Si bien trascendió que las esperaba un vehículo Eco Sport, esto no fue constatado por las autoridades penitenciarias. Más bien podría ser que las chicas abordaron a un vehículo al voleo y le pidieron al conductor que las llevara.Una de las chicas,, una mujer perteneciente a una familia conocida en el hampa local. Además, es viuda de un de los "monitos" Aguilar -fallecido el año pasado tras ser baleado-, acusados de distintos crímenes, por lo cual algunos están presos en la Unidad Penal Nº 1. La reclusa tiene una hermana también alojada en la unidad penal que es esposa de otro de los hermanos Aguilar. Desde el viernes temprano, la chica había manifestado mucha angustia por la necesidad de ver a su hijita de dos años y se interpreta que esa crisis motivó su fuga. Tras un juicio abreviado, cumple una condena de tres años por lesiones y usurpación.es otra de las reclusas que se fugó. Su caso llamó especialmente la atención porque dentro de 22 días finaliza su pena y saldrá libre. "Es una transgresora neta y debe haber seguido a sus compañeras que se estaban evadiendo", se explicó desde el penal. La joven es oriunda de Concepción del Uruguay y cumple condena por robo.La tercera de las prófugas es la que purga la pena más larga. Se trata de, de 21 años, condenada en juicio abreviado a 10 años de prisión por el crimen del remisero David Farina. Por el mismo hecho se condenó a 14 años a Sebastián Berón. Según la investigación, la chica tomaba un remís, le indicaba como destino el ingreso al barrio Hijos de María y por mensaje de texto le avisaba a su cómplice. Cuando el auto llegaba a destino, Berón estaba a la espera y le robaba la recaudación al conductor. Farina, de 32 años, fue asaltado en julio de 2014 y terminó con el auto estrellado contra un poste de luz, herido de bala. Murió dos días más tarde en el hospital San Martín. Agostina Arrúa cursa el secundario en la unidad penal y este año terminó con las mejores calificaciones.Apenas detectado el escape de las internas, la Policía comenzó un operativo de búsqueda y, en paralelo, desde el Servicio Penitenciario se comenzó un contacto con familiares y allegados de las chicas., explicó a. "No hubo resistencia, se entregaron pacíficamente y pudimos tener un buen diálogo con ellas, sus madres y la hermana de una. Si bien la fuga de tres reclusas juntas fue un hito en la historia de la unidad penal, no pasó a mayores y primó el diálogo", resaltó Mondragón.Para el jefe penitenciario, aunque la investigación prosigue, no se trató de un plan programado, sino que más bien fue un impulso de las jóvenes. Si bien informó que a partir de este hechono es partidario de colocar demasiadas rejas y candados "porque se genera mucha violencia".A las jóvenes, según indicó, no se les agravan las penas por el episodio, ya que no ejercieron violencia ni contra personas ni contra bienes materiales. Aunque sí pierden algunos beneficios tales como la posibilidad de salidas anticipadas. "Eso es lo que intentamos hacerles entender con ayuda de las familias: que son ellas las únicas perjudicadas con este tipo de cosas", comentó Mondragón.Respecto del personal penitenciario, aunque, el funcionario se inclina por que el episodio y su resolución se traduzca "más que nada en un aprendizaje".En la historia de la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal se registran sólo dos incidentes de fuga en años anteriores. Uno de una mujer que cumplía condena por homicidio y que logró fugarse por los techos e intentó salir a dedo de la ciudad, pero fue recapturada a las dos horas.El escape más saliente fue el de Norma Bonazzola, penada por el asesinato de la contadora Patricia Tonón en Gualeguay, a quien le asestó 14 puñaladas con una trincheta. Bonazzola había sido detenida en 2008. Para huir, se escondió en algún sitio de la cárcel, pero antes armó un muñeco con ropa y lo tapó con una frazada. Esperó una distracción de la guardia, atravesó el patio, cortó el alambrado del cerco perimetral y saltó a la calle. Luego de estar prófuga cuatro años, fue recapturada en Gualeguay cuando fue a visitar a su hermano. Cumple pena de prisión perpetua.