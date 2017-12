Marcos Di Palma en problemas: Será investigado tras el accidente aéreo

Denunciado

Marcos Di Palma sufrió el lunes un accidente con su avión. Cuando realizaba un vuelo entre las localidades de Arrecifes y Capitán Sarmiento, la aeronave se precipitó y aunque él no sufrió lesiones, dejó sin electricidad a Capitán Sarmiento.Ahora, se conoció que el ex piloto de Turismo Carretera tenía la licencia de piloto vencida y que la la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le atribuye un delito penal y pide que sea investigado por la Justicia.A través de un comunicado, la ANAC informó que la última vez que Di Palma había intentado renovar su licencia había sido en 2010, "pero fue su apto psicofísico fue rechazado por la Autoridad Aeronáutica".Según el Código Aeronáutico Argentino, que recuerdo la ANAC, "corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos que puedan afectarlos".Por eso, la asociación decidió presentar una denuncia ante la Justicia en la que califica de temeraria la conducta de Di Palma "habida cuenta que la aeronave y él mismo incluso, sin mencionar a las personas que podrían haber estado en las inmediaciones de la zona del siniestro, fueron puestas en un serio riesgo de manera innecesaria"."Más allá de la infracción aeronáutica -informa el comunicado-, la ANAC le atribuye al piloto un delito penal, al haber puesto en riesgo a la seguridad de la circulación de los medios de trasporte por la ruta nacional y al haber perturbado el servicio normal de electricidad (delito tipificado en el art. 194 del Código Penal). Entre los argumentos de la denuncia el organismo publico destaca que el Sr. Di Palma cuenta con un vasto historial de sanciones aplicadas por esta Administración Nacional por este tipo de conductas".Todo comenzó en 2010, cuando la ANAC lo inhabilitó por tres meses para el ejercicio de funciones aeronáuticas, publicó. En ese momento, tenía vencido su certificado de aptitud psicofisiológica y había realizado un vuelo desde Arrecifes hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.Tres años más tarde, en 2013, el piloto aterrizó en el autódromo Yaco Guarnieri en Chaco, sin haber presentado el plan de vuelo ni haberse comunicado con los controles de tránsito aéreo pese a que había sobrevolado "un conglomerado de personas sin respetar la altura mínima de seguridad". Se calificó su actividad como "vuelo negligente o temerario" y la inhabilitación fue por seis meses para el ejercicio de funciones aeronáuticas.En 2014, Di Palma aterrizó en las proximidades de la intersección de las rutas nacionales 60 y 38 del departamento de Capayán, en Catamarca, sin contar con el certificado de aptitud psicofisiológica y habiendo sido calificado como "no apto" por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE) el 21 de septiembre de 2010. Se lo sancionó con una inhabilitación por 9 meses para el ejercicio de funciones aeronáuticas.